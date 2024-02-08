Допомоги від США не буде. Як Україні вижити без американських грошей

Американці не проголосують за пакет допомоги для України — це вже стає не вірогідним, а базовим сценарієм, констатує громадська діячка Дар'я Каленюк. Саме час задуматись, який у нас є фінансовий План Б — і запускати його

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Американці не проголосують за пакет допомоги для України. Це вже стає не вірогідним, а базовим сценарієм. Я попереджала про це ще з осені. Зараз саме час запускати план Б, але хіба він у нас є?

$60 мільярдів на зброю та пряму фінансову допомогу від США в 2024 році — такий був план А.

Без цих грошей Пентагон не може тримати безперебійне надходження зброї для України. І ми на дні збройної підтримки з часів повномасштабного вторгнення. Без прямої бюджетної підтримки США в нас під величезною загрозою нова програма з МВФ. Дірку в більше ніж 20 мільярдів доларів в бюджеті на цей рік нам немає чим покрити.

Що робити?

владі провести чесну розмову з народом;

сфокусувати всі дипломатичні потуги держави на конфіскації $300 ярдів російського бабла в Європі, США та Японії;

призначити, нарешті, посла та військового аташе до Норвегії — в цій країні є гроші, котрі можуть на коротко- та середньострокову перспективу замінити відсутність фінансування від США;

вичистити Міністерство оборони України від некомпетентних та недоброчесних посадовців та полканів, котрі там просиджують штани десятиліттями. Завести в МОУ вмотивованих інноваційних доброчесних людей розробляти політики та процеси, котрі прискорять локалізацію виробництва західної зброї в Україні та організують підтримку масштабування технологічних рішень для армії;

припинити цирк зі стеженням та дискредитаційними атаками на журналістів-розслідувачів. Ми під мікроскопом всього світу, і до України підвищені вимоги. Маємо бути реальною демократією, аби зберегти довіру, на якій тримається допомога Заходу;

Президент має зібрати за одним столом кращих лідерів думок та громадських діячів країни, включаючи своїх критиків, і розробити та втілювати разом одним фронтом план Б. Покладатися тільки на свиту — це ознака слабкості. Спроможність знайти рішення в межах близького кола щодо збереження країни вже давно вичерпана.

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