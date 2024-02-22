Керована конфронтація: як розганяють конфлікт Польщі та України і до чого може призвести

Ситуація на польсько-українському кордоні розігрівається штучно за методом керованої конфронтації, стверджує аналітикиня Катерина Гладкевич. Її мета очевидна – ослаблення Польщі та її ворожнеча з Україною.

ДЛЯ ТИХ ХТО В ТАНКУ

Усе, що відбувається на українсько-польському кордоні, спрямоване на:

послаблення українсько-польських відносин, в ідеалі — доведення ситуації до ворожнечі;

послаблення Польщі зсередини.

Називається ця штука "метод керованої конфронтації". Коли береться якийсь задавнений конфлікт і починає роздмухуватися. Використовуються реальні факти (наприклад, факт схематозу українських трейдерів із зерном), а цільову аудиторію, яка постраждала внаслідок цього факту, примушують гостро реагувати. Діяльно так. І от ми маємо наступні факти – вибух ксенофобії в Польщі (антиукраїнські настрої в частини поляків) і блокування кордону в критичний момент. А це вже примушує реагувати українців. І писати в мережах кілометри різної негативно забарвленої х…ні проти поляків.

Ескалація підігрівається символічними актами: висипанням зерна на землю, бо для українців, які пережили голод, це — значуще. Плакатом із закликом до Путіна. Більше пекла, бо так — більше обурених реакцій, які саморозігрівають конфлікт. Наступна зупинка — сакральна жертва (у виконанні українців/поліції), яка поставить Польщу на вуха. І поспливає задавнена вікова ворожнеча, а обидва народи ризикують звалитися до воронки взаємної помсти. Або Польща — до некерованого бунту.

Польська влада не зможе вплинути на це жодним чином, бо тут будь-яка дія лише буде погіршувати ситуацію.

Цей метод давно відпрацьований в самій Україні (карта з трьома сортами українців), міжрегіональна ворожнеча. А потім — оп, "мальчік в трусіках", "алея ангелів" — і маємо наслідки.

ХАМАС, який заходить в Ізраїль і вчиняє одразу звірячий напад, що не лишає вибору, крім жорстко реагувати. Наслідки.

У майбутньому — керована конфронтація, скоріше всього, між мусульманами і рештою громадян у ключових країнах ЄС. Із тими ж наслідками. "Це ж було вже", коли внаслідок вбивства поліцейським такого-то персонажа з певної спільноти починається пиз…різ.

Щодо ситуації з Польщею — штучно відтворюються обставини, в яких Хмельницький уклав угоду самі розумієте з ким.

Доповідь завершено.

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