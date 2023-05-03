Навіть за несвідому допомогу РФ можна отримати від 5 років в'язниці, — пояснення юриста

Розвідка РФ намагається залучити громадян України, які або несвідомо, або навмисно готові співпрацювати з ворогом, передаючи інформацію про розташування військових та інфраструктурних об'єктів на території України.

Адвокат, керуючий партнер в АО "Амбрела" Андрій Яковлєв, в коментарі Фокусу говорить, що в Україні існує кілька ступенева відповідальність за дії проти національної безпеки у вигляді інформаційної допомоги ворогу.

"Очевидно, для руйнування інфраструктури або інших об’єктів життєдіяльності України, Росія використовує можливості коригування, — говорить він. — І коригування відбувається внаслідок того, що представники РФ знаходять людей, які погоджуються на співпрацю. Це відбувається з різних причин — корисливих мотивів або мотивів підтримки збройної агресії. Також Росія, використовує і людей, які не усвідомлено йдуть на співпрацю з державою-агресоркою, вони не розуміють, що певна інформація може бути використана ворогом".

Кримінальне покарання як за неусвідомлене надання допомоги ворогу, так і умисне надання інформаційної допомоги з'явилося у березні 2022 року. Тоді Верховна Рада проголосувала за зміни до Кримінального кодексу України — з’явилась стаття 114-2 "Несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".

За словами, Яковлєва, народні депутати вирішили зробити кілька ступеневу відповідальність за дії проти національної безпеки у вигляді інформаційної допомоги ворогу.

Якщо мова про одиночні випадки, тоді скоріше буде оголошена підозра за ст. 114-2.

У разі роботи, так би мовити, на "професійній основі" з ідеологічними мотивами, тоді за ст.114 — шпигунство.

У випадку, коли умисні діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, то це вже державна зрада.

Якщо особа ще й виправдовує агресію РФ, схвалює, тоді додається й інша стаття – 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

28 квітня Росія завдала ракетного удару по Україні, внаслідок якого в Умані Черкаської області загинули 23 особи, серед яких п’ятеро дітей. Раніше СБУ викрила агентів РФ на Харківщині, які збирали дані про оборону ЗСУ на кордоні.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Навідники російських ракет. Як громадяни України допомагають ворогу завдавати ракетних ударів".