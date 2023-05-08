Цар несправжній! Чого чекати від Путіна 9 травня

9 травня 2022 року від Путіна чекали оголошення війни Україні, цьогоріч вже навіть поява самого президента РФ на публіці бачиться для нього подвигом. В РФ вводять безпрецедентні заходи безпеки в Москві та скасовують паради перемоги в російських містах. Фокус дізнавався, чого чекати від Путіна 9 травня 2023 року та які заяви він готує.

Президент Російської Федерації Володимир Путін готується виступити на військовому параді в Москві 9 травня. За словами його прессекратаря Дмитра Пєскова, жодних змін, обумовлених загрозою від українських безпілотників, не планується — парад пройде без скорочень. Щоправда, цього року також скасували традиційний прийом у Путіна, на якому російський лідер зазвичай робив промову та вручав нагороди ветеранам. Причина відміни не уточняється.

"Готується звичайний парад. Це все, що я можу сказати. Виступатиме президент, як це зазвичай буває", — розповів Пєсков.

Він додав, що після спроби завдання удару по резиденції президента РФ у Кремлі будуть вжиті додаткові заходи безпеки, зокрема під час проведення військового параду 9 травня.

У Кремлі посилили заходи безпеки побоюючись за життя Путіна Фото: Скріншот

Фокус уже розповідав, що РФ має проблемні місця у протиповітряній обороні в західних регіонах та не забезпечена достатньо ППО малих та середніх ешелонів. Ймовірно саме тому до комплексів "Панцир-С1" на дахах адмінбудівель додали співробітників московського ОМОНу з біноклями. Російська влада вважає, що наявність бінокля у силовиків ОМОН допоможе оперативно реагувати на потенційно можливі атаки безпілотників на Кремль.

Ще задовго до 9 травня в центрі Москви почалися перебої в роботі навігаційних систем. Це робиться для того, щоб поставити перешкоди обладнанню БПЛА.

Вже відомо, що з президентів держав 9 травня в Москві перебуватиме лише глава Киргизстану Садир Жапаров. Не буде навіть вірного Лукашенка, про його плани поки не повідомлялося. У 2022 році до Москви не приїздив взагалі ні один іноземний лідер. Тоді в Кремлі це пояснили тим, що дата не ювілейна, мабуть, цього разу буде так само.

Парад 9 травня в Москві. Буде Путін чи його численні двійники

Минулого року від Путіна чекали, що він оголосить війну Україні чи загальну мобілізацію, проте цього не сталося. На той час ворог займав більшу частину Харківської, Херсонської областей, готував подальший наступ в Миколаївській області. Сьогодні ж російська армія готується, щоб витримати український контрнаступ на окупованих територіях.

Опитані Фокусом експерти зазначають, що зі сторони ситуація в РФ виглядає вкрай гнітючою. Паради скасували в понад 20 містах, зокрема в анексованому Криму. У Путіна немає жодної перемоги, яку б він міг презентувати росіянам. Єдине, чим відзначився російський президент останнім часом — це відкриття трамвайного маршруту в окупованому Маріуполі. Що аж ніяк не відповідає рівню лідера ядерної держави.

На думку політолога Петра Олещука, Путін взагалі знаходиться в ситуації, коли люди ставлять під сумнів, чи справжній Путін перед ними.

"Всі публічні заяви російського президента добряче дискредитували його, а історія про двійників взагалі дезавуювала Путіна. Якщо раніше це обговорювалося на рівні конспірології та маргінесу, то після "довгих столів" з офіційними особами, де Путін боявся за своє здоров’я, так звані візити в народ ще більше підсилюють цю теорію. Росіяни починають сумніватися, що перед ними справжній живий Путін. Навіть після якихось гучних заяв 9 травня, коли кремлівські аналітики та придворні журналісти почнуть аналізувати глибину думки лідера, то 90% населення буде думати — це був Путін чи його двійник", — говорить Фокусу Олещук.

Всі важливі звернення Путін робить у своєму зручному кабінеті, заздалегідь записавши все на відео Фото: РИА Новости

Зі свого боку політтехнолог Олексій Голобуцький впевнений, що чи Путін, чи його двійник обов’язково мають зʼявитися на публіці. Якщо цього не відбудеться, у росіян виникне логічне побоювання за безпеку країни та силу політичного керівництва.

"Навряд чи його ховатимуть від населення, адже виникне питання: де цар? Треба розуміти, що в РФ класична тоталітарна форма правління, тому говорити про якихось піарників чи політтехнологів біля Путіна не варто. В Кремлі всі його рішення сприймаються як істина, яку йому загорнуть в яскраву обгортку для народу", — говорить Фокусу Голобуцький.

Про що говоритиме Путін 9 травня

Політолог Петро Олещук запевняє, що не варто 9 травня чекати чогось важливого від Путіна. Чомусь всі вважають, що він має зробити таку заяву з трибуни, але відбувається навпаки. Всі важливі звернення Путін робить у своєму зручному кабінеті, заздалегідь записавши все на відео.

"Путін не любить брати на себе відповідальність, тому якісь знакові заяви доручать зробити, наприклад Шойгу, Мішустіну чи Володіну, а Путін розповість про здобутки — ветеранів, соціальні виплати, збільшення виробництва техніки та ріст урожаїв", — говорить Петро Олещук.

З ним погоджується голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його словами, ми до останнього часу звикли до того, що від Кремля треба чекати якоїсь підлості на знакові дати, але вже час звикнути, що це може бути кожен день. За цей час росіяни стали хитрішими і не використовують для цього певні дати.

"Нічого нового Путін не скаже, ні для нас, ні для росіян. Я скажу більше, що для внутрішнього користувача залишається все менше готових заготовок. Певне, що будуть якісь пропагандистські гасла, але не більше. Не варто нічого чекати й боятися, Путін просто здувся. У нього немає чіткого розуміння, як діяти в сьогоднішній ситуації, приклад тому — безпілотник над Кремлем. Ми чуємо лише якісь туманні заяви про відповідь, а якою вона буде, ніхто не може чітко сформулювати", — зазначає Фокусу Фесенко.

Він впевнений, що чергові погрози ядерною зброєю вже не сприймаються серйозно, крім того, верхівка Кремля добре розуміє, що ядерне озброєння — це зброя самознищення РФ. Еліта не хоче втрачати свої статки та вплив через початок світової ядерної війни.

За словами Голобуцького, судячи з риторики пропаганди та останніх подій, Путін використовуватиме наратив про війну колективного Заходу проти непереможної Росії. Саме ці тези вже певний час розганяє пропаганда, намагаючись пояснити відсутність будь-яких успіхів.