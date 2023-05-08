Спонсор "ДНР": у екснардепа Горбатова знайшли стародавні артефакти на мільйони доларів (фото)
За версією ДБР, колишній нардеп-колаборант украв унікальний гунський меч, шоломи епохи еллінізму й ікони з музеїв Криму. Лише у Києві в нього знайшли понад 6 тисяч культурних цінностей.
Правоохоронці знайшли в колишнього народного депутата України Валерія Горбатова під час обшуків колекції давніх українських артефактів. Про це повідомив 8 травня пресцентр Держбюро розслідувань (ДБР).
У червні минулого року Горбатова спіймали на фінансуванні терористів "ДНР", експолітик вів бізнес на окупованих територіях України та сплачував податки загарбникам. На початку 2000-х Горбатов був головою Ради міністрів АР Крим.
У ДБР зазначають, що підозрюваний зберігав унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI-XII століть, прикраси, шоломи, ікони й інші предмети, що мають історичну та культурну цінність.
Колишній кримський чиновник привласнив культурну спадщину України з музеїв півострова, а частину викупив у "чорних археологів", стверджують у відомстві.
Колекція Горбатова — які артефакти привласнив ексдепутат?
Після шести обшуків в одному з офісних приміщень, що належать колишньому політику в Києві, співробітники ДБР знайшли понад 6 тис. одиниць історичних і культурних цінностей. Серед знахідок — скіфські мечі акінаки, списи, сокири, стріли, монети, кольчуги XII століття, шоломи епохи еллінізму та посуд Трипільської культури.
А під час обшуків на початку травня в ексдепутата й членів його групи виявили іншу схованку з великою колекцією старожитностей, які могли бути вилучені з музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок.
Загалом правоохоронці виявили понад тисячу артефактів епох від бронзової доби до пізнього середньовіччя. Один із вилучених у нього мечів гунів прикрашений золотом і альмандинами (різновид червоних або червоно-фіолетових гранатів, — ред.).
"За стилістикою він нагадує відому гунську діадему з Мелітопольського музею, яку викрали російські окупанти", — зазначили в ДБР.
Горбатов привласнив зброю XVI-XIХ століть, у тому числі шоломи польських гусар типу моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя.
Правоохоронці виявили візантійську золоту, декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михайла XI-XII століття, античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю XIV-XIХ століть, періоду Першої та Другої світових воєн, а також мечі епохи Великого переселення народів (приблизно IV-VII століття).
Артефакти передали на зберігання до Національного музею історії України. Планується призначення експертиз встановлення культурної цінності об'єктів і їхньої вартості.
У ДБР підрахували, що обидві колекції можуть коштувати мільйони доларів.
Під час обшуків правоохоронці знайшли документи незаконної господарської діяльності Горбатова на тимчасово окупованій території Криму й Донецької області.
"За оперативними даними, ексдепутат втік із Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії", — наголосили в ДБР.
Відносно Горбатова відкрито кримінальні провадження за трьома статтями :
- частина 4 статті 110-2 — фінансування дій щодо насильницької зміни, повалення конституційного ладу або захоплення влади, зміни меж території або держкордону України;
- частина 3 статті 436-2 — виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників;
- стаття 198 — придбання, отримання, зберігання або збут майна, одержаного протиправним шляхом.
Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що український Центр національного спротиву в листопаді минулого року підрахував кількість вкрадених російськими окупантами експонатів із музеїв Херсона й області. ЗС РФ могли вивезти понад 15 тисяч предметів старовини.
А 31 березня стало відомо про перебування в Польщі кількох унікальних предметів кінця бронзової доби. Археологи виявили сокиру та дві бронзові прикраси періоду лужицької культури.