Спонсор "ДНР": у екснардепа Горбатова знайшли стародавні артефакти на мільйони доларів (фото)

За версією ДБР, колишній нардеп-колаборант украв унікальний гунський меч, шоломи епохи еллінізму й ікони з музеїв Криму. Лише у Києві в нього знайшли понад 6 тисяч культурних цінностей.

Правоохоронці знайшли в колишнього народного депутата України Валерія Горбатова під час обшуків колекції давніх українських артефактів. Про це повідомив 8 травня пресцентр Держбюро розслідувань (ДБР).

У червні минулого року Горбатова спіймали на фінансуванні терористів "ДНР", експолітик вів бізнес на окупованих територіях України та сплачував податки загарбникам. На початку 2000-х Горбатов був головою Ради міністрів АР Крим.

Валерій Горбатов був головою Ради міністрів АР Крим

У ДБР зазначають, що підозрюваний зберігав унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI-XII століть, прикраси, шоломи, ікони й інші предмети, що мають історичну та культурну цінність.

Підозрюваний зберігав унікальний гунський меч із золотим оздобленням

Колишній кримський чиновник привласнив культурну спадщину України з музеїв півострова, а частину викупив у "чорних археологів", стверджують у відомстві.

Колекція Горбатова — які артефакти привласнив ексдепутат?

Після шести обшуків в одному з офісних приміщень, що належать колишньому політику в Києві, співробітники ДБР знайшли понад 6 тис. одиниць історичних і культурних цінностей. Серед знахідок — скіфські мечі акінаки, списи, сокири, стріли, монети, кольчуги XII століття, шоломи епохи еллінізму та посуд Трипільської культури.

А під час обшуків на початку травня в ексдепутата й членів його групи виявили іншу схованку з великою колекцією старожитностей, які могли бути вилучені з музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок.

Загалом правоохоронці виявили понад тисячу артефактів епох від бронзової доби до пізнього середньовіччя. Один із вилучених у нього мечів гунів прикрашений золотом і альмандинами (різновид червоних або червоно-фіолетових гранатів, — ред.).

"За стилістикою він нагадує відому гунську діадему з Мелітопольського музею, яку викрали російські окупанти", — зазначили в ДБР.

Горбатов привласнив зброю XVI-XIХ століть, у тому числі шоломи польських гусар типу моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя.

Горбатов зберігав шоломи епохи еллінізму та посуд Трипільської культури

Правоохоронці виявили візантійську золоту, декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михайла XI-XII століття, античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю XIV-XIХ століть, періоду Першої та Другої світових воєн, а також мечі епохи Великого переселення народів (приблизно IV-VII століття).

Знайдені предмети передали на зберігання до Національного музею історії України

Артефакти передали на зберігання до Національного музею історії України. Планується призначення експертиз встановлення культурної цінності об'єктів і їхньої вартості.

У ДБР підрахували, що обидві колекції можуть коштувати мільйони доларів.

Під час обшуків правоохоронці знайшли документи незаконної господарської діяльності Горбатова на тимчасово окупованій території Криму й Донецької області.

"За оперативними даними, ексдепутат втік із Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії", — наголосили в ДБР.

Відносно Горбатова відкрито кримінальні провадження за трьома статтями :

частина 4 статті 110-2 — фінансування дій щодо насильницької зміни, повалення конституційного ладу або захоплення влади, зміни меж території або держкордону України;

частина 3 статті 436-2 — виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників;

стаття 198 — придбання, отримання, зберігання або збут майна, одержаного протиправним шляхом.

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що український Центр національного спротиву в листопаді минулого року підрахував кількість вкрадених російськими окупантами експонатів із музеїв Херсона й області. ЗС РФ могли вивезти понад 15 тисяч предметів старовини.

А 31 березня стало відомо про перебування в Польщі кількох унікальних предметів кінця бронзової доби. Археологи виявили сокиру та дві бронзові прикраси періоду лужицької культури.