"Невже потрібен лікнеп": у Зеленського не підтримали заклик ООН щодо завершення війни в Україні

Україна, як наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, погодиться на завершення війни у разі повернення Росією усіх земель, включно з окупованими в 2014 році.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, обурений заявою ООН щодо бажання завершення війни Росії проти України відповідно до норм міжнародного права. Свою думку у Twitter він висловив 11 травня.

Згідно норм міжнародного права "завершення", як зазначив автор допису, можливе лише після виходу російських військ з усієї української території, включно з захопленими у 2014 році та відновлення повного суверенітету України. Це стосується усіх земель України та відновлення повного суверенітету нашої держави.

"ООН "хоче завершення конфлікту відповідно до міжнародного права" (на тлі нових постачань зброї Україні)… Невже потрібний лікнеп з міжнародного права?" — висловився він.

Радник керівника Офісу президента натякнув, що не розуміє такого підходу з боку міжнародної організації, яка мала відстоювати справедливість та стежити за дотримання норм законності. У випадку з нашою державою, яка постраждала внаслідок російської агресії, поведінка ООН здивувала українського політка.

"Чи є інше, не правове, трактування міжнародного права?" — поставив питання Подоляк.

Заява генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо війни в Україні

Бойові дії в Україні, як зазначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, 9 травня неможливо завершити у найближчій перспективі, оскільки, з його слів, "обидві сторони упевнені у своїй перемозі й не бажають за одним столом про припинення війни не мають наміру". У заяві він не став звинувачувати у розв'язанні війни виключно Росію. Михайло Подоляк розкритикував такі заклики до миру. Він пояснив, що ці дії у майбутньому можуть призвести до ескалації війни та відкрити новий фронт за межами України.

Нагадаємо, 11 травня радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав ключові складові, які потрібні Збройним силам України на даному етапі війни з армією Російської Федерації. З його слів, велика кількість боєприпасів, авіація та далекобійні ракети на відстань у понад 200 км дозволять прискорити темп контрнаступу ЗСУ.