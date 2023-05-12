"Заберемо частку Росії": Зеленський ввів санкції проти деяких фізосіб "Запоріжсталі"

Меткомбінат "Запоріжсталь" належить групі "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова. За даними глави держави, понад 40 осіб підприємства забезпечували інтереси Москви.

Президент України Володимир Зеленський 12 травня запровадив санкції щодо посадових осіб металургійного комбінату "Запоріжсталь". Про це голова держави написав у Telegram 12 травня.

"Сьогодні ми маємо санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Перший санкційний пакет – стосовно "Запоріжсталі", — проінформував президент.

Обмежувальні заходи торкнулися 41 особи – 13 фізичних та 28 юридичних. За словами Зеленського, саме через них Росія зберігала контроль над підприємством та шкодила українській економіці.

У завода "Запоріжсталь" чотири основні акціонери Фото: Getty Images

"Запускаємо процедуру конфіскації російської частини (частки в компанії) — вона працюватиме для України та українців", — сказав він.

Текст президентського указу наразі не оприлюднили.

"Запоріжсталь" належить групі "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова. У заводу чотири основні акціонери: Metinvest BV (47%), Global Steel Investments (12,3%), Мідланд Кепітал Менеджмент (11,2%) та Київ Секюрітіз Груп (24,5%).

Нагадаємо, що 22 квітня Володимир Зеленський запровадив економічні санкції проти двох російських банків та 40 фізичних осіб — громадян Росії, Швейцарії, Ірану та Малі.

Також 18 березня Зеленський застосував санкції до 300 фізичних та 141 юридичної особи, серед них був і президент Сирії Башар Хафез аль-Асад.

Указом президента України від 10 березня до списку санкцій потрапили букмекерські контори, пов'язані з РФ — "БетРінг", "Спортлото" і Parimatch Foundation.