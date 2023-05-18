Таємний візит Лі Хуея. Як Пекін запускає процес мирних переговорів в Україні

Візит до України спецпредставника Китаю з питань мирного врегулювання Лі Хуея пройшов зовсім не поміченим. Китайський дипломат обрав непублічний формат зустрічей в Україні та не спілкувався з пресою. Фокус дізнавався, що означає така поведінка та чого чекати Києву від цього візиту.

Спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей, що 16-17 травня перебував в Україні, завершує свій візит. Поїздка відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського та Голови КНР Сі Цзіньпіна 26 квітня. Про це повідомило міністерство закордонних справ України.

Відомо, що під час візиту китайський політик провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили актуальні питання взаємодії України та Китаю як на двосторонньому рівні, так і в межах міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії. Кулеба зазначив про важливість участі Китаю в реалізації Формули миру президента України, Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях. Інших деталей не повідомляється. Як і позиції та офіційних заяв китайської сторони. Про зустріч китайського дипломата з президентом Зеленським також нічого не повідомляється.

Зазначимо, що Лі Хуей це перший високопосадовець КНР, який відвідав Україну від початку повномасштабної війни. Жодної інформації про програму візиту, заплановані зустрічі не повідомлялося. понад те, про його приїзд стало відомо з повідомлень західних ЗМІ 16 травня. Того ж дня речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що чекають Лі Хуея в пʼятницю, після закінчення візиту до України.

Хто такий Лі Хуей

Китайський дипломат довгі роки працював в Москві, спочатку на посаді першого секретаря посольства КНР в СРСР, а згодом посла КНР в Російській Федерації. Цю посаду він займав десять років, за що отримав з рук російського президента Володимира Путіна подяку "За зміцнення дружби та співробітництва між РФ та Китаєм" та "Орден Дружби". У 2019 році Лі Хуея призначили спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії, а з 26 квітня 2023 року він представник КНР з врегулювання "української кризи".

Чого чекати від візиту Лі Хуея

Інформація від офіційних джерел про програму візиту в Україну, а також Польщу, Францію та Німеччину відсутня. Також не пише нічого навіть китайська преса. Так видання Global Times, що повʼязують з Компартією Китаю в переддень візиту повідомило, що основною місією візиту буде вивчення й інформування про вимоги та думки цих основних зацікавлених сторін. Відомо, що після України, Лі Хуей відправиться у Варшаву, а потім — в Париж та Берлін. Вже потім заключний візит в Росію, про це теж відомо, навіть називаються терміни на кінець поточного місяця.

Китайський дипломат двічі отримував нагороди особисто з рук Путіна Фото: kremlin.ru

"Ми нічого не знаємо про візит, жодних заяв від українського чи китайського урядів, жодних повідомлень. Єдине що відомо, що він прибув в Україну де обговорює зернову угоду. І то, це за інформацією Bloomberg. Ми не звикли до такої нетранспарентності, коли не повідомляються жодні деталі, немає фото та новин. Ймовірно, це все за запитом з боку Компартії КНР. Не забувайте, що в країні діє цензура та свобода слова розуміється по своєму", — розповідає Фокусу президент громадської організації Ліберально-демократична Ліга України Артур Харитонов.

Директор Інституту світової політики Євген Магда впевнений, що цей візит, попри його анонс на високому рівні, не матиме надалі жодних деталей та резонансних заяв. Лі Хуей приїхав збирати інформацію, вивчати настрої та думки, тому й діє непублічно.

"Треба розуміти, що він та особа, що не буде зараз нічого коментувати від свого імені. За підсумками такого збору інформації в Україні та інших країнах Європи Пекін буде приймати своє рішення як йому діяти далі", — пояснює він Фокусу.

Чому Китай активізувався на дипломатичній арені

Опитані Фокусом експерти зазначають, що не варто очікувати від візиту Лі Хуея якихось важливих рішень чи заяв. Власне через це його візит й не висвітлювався детально в ЗМІ. Експерт з питань Східної Азії, магістр зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська припускає, що така таємничість ще може бути викликана безпековими факторами. Нагадаємо, в переддень візиту китайського дипломата Київ зазнав масованої ракетної атаки з боку РФ. За її словами, МЗС Китаю сказав, що надаватиме інформацію поступово, але очікувати чого більшого за пресреліз з загальними фразами не варто.

В березні 2023 року лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто відвідав Москву, після чого активізував свою дипломатію Фото: National interest

"Ми не повинні нічого очікувати, китайська дипломатія дуже прихована і доволі формальна, офіційні відомства дають мало інформації. Це початок політичних консультацій, такий собі довгий марафон політичного діалогу від Китаю. На мою думку, там також немає якихось очікувань від цього візиту. Пекін запустив процес та буде спостерігати", — говорить Фокусу Плаксієнко-Бутирська.

Зі свого боку Артур Харитонов каже, що на зустрічі з Лі Хуеєм, Україну, швидше за все, знову підштовхували до виконання китайського мирного плану та обговорювали зернову угоду, оскільки Китай має там свій економічний інтерес.

"Потрібно акцентуватися саме на Україні, адже попереду ще візити у Варшаву, Париж та Берлін, а на останок в Москву. Саме там Пекін робитиме для себе певні висновки з того, що зібрав", — зазначає експерт.

За словами Плаксієнко-Бутирської, китайські гінці вже були в Європі, збирали інформацію, вивчали настрої. ЄС політично неоднорідний, тому там Пекін також шукає тих, через кого можна буде проштовхувати тему мирних перемовин України з Росією. На її думку, вся ця активність китайської дипломатії може бути повʼязана зі скандалом, в який потрапив посол Китаю у Франції Лу Шає. Нагадаємо, дипломат поставив під сумнів суверенітет країн, що вийшли з Радянського Союзу, та засумнівався у приналежності Криму Україні. Згодом посольство заявило, що не підтримує слова дипломата, які є його особистою думкою. А за кілька днів відбувся дзвінок Сі Цзіньпіна до Зеленського.

"Після візиту Сі до Путіна китайська дипломатична активність дещо затихла, якби посол не зробив свою скандальну заяву. Власне, можливо, для того, щоб загасити пожежу скандалу й довелося організовувати дзвінок Зеленському та активізувати дипломатичну діяльність", — сказала вона.

Експерти підкреслюють, що Пекін тримає руку на пульсі ситуації, адже хоче брати участь в післявоєнних переговорах, питаннях глобальної безпеки, долі РФ.