Україна загрожує суверенітету Угорщини, — МЗС країни

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що Україна несе загрозу їхньому суверенітету через "заборону угорських шкіл" і "бажання підірвати газопровід "Дружба".

Україна загрожує угорському суверенітету через нібито наміри підірвати трубопровід "Дружба", по якому російську нафту постачають у країну. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 17 травня, пише Index.

На думку глави угорської дипломатії, Україна стає все більш ворожою до Угорщини, тому що з 1 вересня "угорські школи на Закарпатті не зможуть працювати", а угорський банк "OTP" Україна внесла до переліку міжнародних спонсорів тероризму.

Крім того, Сіярто послався на публікацію The Washington Post, згідно з якою український президент Володимир Зеленський нібито пропонував підірвати нафтопровід "Дружба", який постачає нафту в Угорщину. Міністр назвав загрозу енергозабезпечення прямою загрозою суверенітету.

"Така загроза суперечить суверенітету Угорщини, оскільки безпека енергопостачання — це питання суверенітету. Якщо хтось закликає до неможливості енергопостачання Угорщини, він фактично атакує суверенітет Угорщини", — прокоментував це все Сіярто.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Віктор Орбан одягнув шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої входили українське Закарпаття та румунська Трансільванія, і в такому вигляді прийшов на зустріч із футболістом Балажем Джуджаком, який провів прощальний матч за збірну Угорщини.

4 травня він закликав експрезидент Дональда Трампа повернутися та зробити США великою країною. На думку Орбана, якби Трампа обрали замість Джо Байдена, Росія б не напала на Україну.

Президент України Володимир Зеленський 29 квітня розповів про своє ставлення до політики Будапешта — іноді Угорщина демонструє "неадекватну поведінку".