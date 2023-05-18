Зеленський створив раду зі звільнення Криму та затвердив її склад (указ)

В указі глави держави йдеться про те, що до складу ради увійдуть голова Офісу президента Андрій Єрмак, а також голова Ради нацбезпеки України Олексій Данілов.

Президент України Володимир Зеленський створив раду зі звільнення та реінтеграції окупованого росіянами Криму, а також затвердив її склад. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави 18 травня.

"Внести до пункту 6 Положення про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", — йдеться в указі.

Указ Зеленського про пораду щодо звільнення Криму Фото: Скриншот

До складу ради входять голова Офісу президента Андрій Єрмак, а також голова Ради нацбезпеки України Олексій Данілов

"…до ведення яких віднесено питання регіональної політики, інформаційної політики, зовнішньої політики та стратегічного партнерства, європейської та євроатлантичної інтеграції, національної безпеки та оборони", — йдеться в указі.

Зазначимо, що до складу також входять сам Володимир Зеленський, заступник голови ОП Ігор Жовква, генпрокурор України Андрій Костін, голова Служби безпеки України Василь Малюк, а також керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та Севастополя Ігор Поночовний.

Крім того, до складу ради увійшли кілька народних депутатів, чиновників, міністрів та представників громадських організацій.

"Указ набирає чинності з дня його публікації", — йдеться на сайті президента України.

Нагадаємо, що 18 травня повідомлялося, що Зеленський хоче увічнити пам'ять про депортацію кримських татар. Український лідер уже запропонував лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву під'єднатися до створення меморіалу та обрати найдостойніший варіант з усіх запропонованих.

Також зазначимо, що представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що після звільнення півострів має стати цілорічний курорт, але при цьому не обмежуватися стереотипом "море, гори, сонце".

Крім того, у ГУР МО заявили, що ЗС РФ розглядають відступ "до певних рубежів" у Криму. За словами представника військової розвідки Андрія Юсова, напередодні анонсованого контрнаступу росіяни зміцнюють оборону, а командування продає нерухомість та вивозить родини із Криму.