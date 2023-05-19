Після смерті Лукашенка у Білорусі буде конкуренція за владу, — експерт

У Білорусі є щонайменше п'ять груп впливу на чинну владу, Росія контролює лише дві. Протистояння між групами може перерости у війну, вважає експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Росія провадить політику щодо збільшення свого впливу в Білорусі, аби створити альтернативу Олександру Лукашенку. В республіці є принаймні п’ять груп впливу, Росія має вплив лише на дві. Про це в коментарі Фокусу сказав експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Водночас він говорить, що у разі смерті Лукашенка у Білорусі буде щось на зразок конкуренції, або війни серед тих, хто стане його наступником.

"Але виходячи з того, що жоден з потенційних кандидатів не має підтримки всіх груп в оточенні Лукашенко, то скоріше за все на початку буде колективне керування. Це приблизно те саме, як було в перший місяць колективного розуму після Сталіна, коли Хрущов не почав закручувати гайки і формувати свою системи. Якщо припускати, що в Білорусі є принаймні п’ять груп впливу, то Росія має вплив лише на дві. І буде намагатися збільшити цей вплив", — додає він.

Як повідомляє видання Sky News, більшість мешканців Білорусі не підтримує режим Олександра Лукашенка та всієї державної бюрократії. Водночас еліти та спецслужби напрочуд залишаються лояльні.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Тінь окупації. Чи захопить Путін Білорусь в разі усунення Лукашенка"