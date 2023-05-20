"Мир стане ближчим": Зеленський прибув до Японії на саміт G7
Президент України анонсував важливі зустрічі із закордонними партнерами, які мають привести українців до перемоги.
20 травня президент України Володимир Зеленський приїхав до Японії для участі у завершальній частині саміту Великої сімки (G7) у Хіросімі. Про це він написав в Telegram.
"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека та посилення співпраці нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", — повідомив Володимир Зеленський.
Спочатку передбачалося, що президент України не буде особисто їхати до Хіросіми, а візьме участь у саміті з відеозв'язку, проте кілька годин тому МЗС Японії оголосило офіційно: він має прибути до країни. Як уточнило відомство, Володимир Зеленський виступить у суботу на завершальному дні зустрічі G7, щоб заручитись підтримкою інших країн.
"Після ретельного розгляду порядку денного та розкладу саміту ми вирішили, що в завершальний день саміту проведемо сесію по Україні серед лідерів G-7 з особистою присутністю президента Зеленського", — цитує агентство Kyodo.
Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов також підтвердив, що Володимир Зеленський відвідає саміт G7 у Японії, щоб "розв'язувати питання стійкості нашої країни". За його словами, іноземні політики не до кінця розуміють ситуацію в Україні, тому фізична присутність президента є дуже важливою.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Джо Байденом у межах саміту G7. Вони зможуть обговорити багато важливих питань, зокрема, передачу Україні винищувачів F-16.