Добрива РФ та українське зерно: 6 президентів з Африки прибудуть до України з "місією"

Лідери Південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії хочуть "ініціювати мирний процес", але також порушити й інші питання.

У червні 2023 року Київ та Москву планує відвідати делегація із шести африканських президентів. Метою візитів є збільшення експорту зерна з України та домовленості про експорт добрив із Росії. Про це міжнародний переговорник Жан-Ів Олів'є заявив в інтерв'ю Associated Press.

"Делегація з шести африканських лідерів має намір провести переговори з Києвом і Москвою. Вони хочуть "ініціювати мирний процес", але також порушити гостре питання про те, як можна заплатити Росії, яка перебуває під жорсткими санкціями, за експорт добрив, яких відчайдушно потребує Африка", — сказав він.

Олів'є зазначив, що африканські лідери також мають намір обговорити, як збільшити експорт зерна з України в умовах війни, та можливість обміну полоненими.

Делегація з Африки планує відвідати обидві держави у червні 2023 року з "миротворчою місією".

Над організацією переговорів Олів'є працював упродовж пів року. Зараз він прибув до Москви, а потім поїде до української столиці, щоб опрацювати "логістику" майбутніх переговорів із високопосадовцями.

За словами переговорника, президенти Південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії, ймовірно, вирушать до Києва нічним поїздом із Польщі.

Олів'є додав, що ці переговори схвалили у США, ЄС, ООН, Африканському Союзі та Китаї, а глави України та Російської Федерації погодилися прийняти африканську делегацію.

Він зазначив, що війна серйозно обмежила експорт зерна з України та добрив із Росії, що загострило глобальну продовольчу безпеку та голод. Внаслідок цього особливо постраждала Африка.

Глави держав мають намір звернутися до РФ з проханням продовжити "зернову угоду", а також знайти шляхи, які полегшать африканським країнам отримання поставок та оплату російських добрив.

Російські добрива не перебувають під міжнародними санкціями, але проблема полягає у західних обмеженнях, накладених на російські вантажні судна.

Крім того, країнам Африки важко оплачувати російські товари через обмеження доступу РФ до SWIFT.

"Нам потрібно буде мати вікно, через яке SWIFT буде уповноважений для цього конкретного пункту… Це буде на столі переговорів, і ми сподіваємося, що в такому разі ми отримаємо підтримку росіян щодо зерна з України, і ми отримаємо підтримку українців, щоб знайти можливості для платежів та поставок російських добрив", — сказав Олів'є.

Нагадаємо, 17 травня зернову угоду, яка дозволить Україні продовжувати експорт зерна через порти у Чорному морі, продовжено на два місяці. За словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, турецькі судна в рамках "зернової угоди" зможуть заходити в порти Миколаїв та Ольвія в Миколаївській області.

18 травня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що у "зерновій угоді" не передбачено задоволення будь-яких потреб Росії. Підняті Кремлем питання щодо роботи аміакопроводу та зняття санкцій з банків РФ зараз обговорюються.