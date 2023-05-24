Експерт на прикладі САУ "Мста-С" пояснив, як в Росії вигадують нове озброєння

Представники російського військово-промислового комплексу систематично розкрадають оборонні бюджети. При цьому банальні модернізації техніки видають за нові зразки озброєнь.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в коментарі Фокусу розповів, що російська оборонна промисловість – це велика "потьомкінська ВПК", що створює лише ілюзію, при цьому не може зробити нічого сучасного та технологічного.

Вона функціонує за принципом використання старих радянських напрацювань, яким завдяки західним технологіям весь час покращували технічні характеристики.

Експерт зазначає, що корупція та маніпуляції зі статистикою поставили Кремль в такі умови, що там вже не розуміють реальну картину.

"Дивіться, на прикладі самохідної артилерійської установки 2С19 Мста-С. В РФ заявляли, що мають на озброєнні 850 одиниць, наразі задокументовано, що в Україні знищили 150, звідси питання – де ще 700, які необхідні на полі бою? Ця САУ має дві модернізації – 2С19М1 та 2С19М2, що виконані на базі головної 2С19. Так ось, російські чиновники видавали та записували кожну модернізацію, як новий виріб. Таким чином збільшуючи кількість на папері", — розповів Коваленко.

Він наголошує, що розробки "чудо зброї" – це глибока модернізація радянських напрацювань, ракети – ще радянських часів, навіть у відносно новому "Кинджалі" використовують бойову частину бетонобійної авіаційної бомби БЕТАБ 500.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Російське вундерваффе. Куди поділися лазерні комплекси та гіперзвукові ракети Путіна".

Нагадаємо, у лютому 2023 року бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ показали трофейну САУ "Мста-С", яка була захоплена в окупантів.

Також у середині лютого 3-я окрема штурмова бригада показала роботу трофейної російської САУ "Мста-С" по складах боєприпасів ЗС РФ у Бахмуті.