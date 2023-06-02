На ЗАЕС заборонять військову техніку: 5 пропозицій МАГАТЕ щодо безпеки ядерної станції

За словами експерта Володимира Омельченко, Росія обрала два шляхи: ядерний шантаж та легалізація за рахунок шантажу компанії "Росатом" через свої дочірні структури, які прагнуть впливати на ЗАЕС.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відмовився від попереднього плану безпеки щодо Запорізької АЕС, який передбачав створення зони навколо станції. Наразі йдеться про новий — щодо дій на станції. Про це у коментарі Фокусу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

31 травня 2023 року Гроссі виступив під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. Він назвав п'ять пунктів, обов'язкових для виконання сторонами конфлікту.

Серед них: заборона розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на Запорізькій АЕС, обстрілів із ЗАЕС та у бік нього, включаючи напад на персонал на території АЕС, захист усіх систем безпеки та безпеки на АЕС, зовнішніх ліній електропередач та моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

"Пан Гроссі відмовився від попереднього плану безпеки, який передбачав зону безпеки навколо станції, — коментує Олександр Омельченко, — Зараз це той же план, але в дещо звуженому форматі. Але я знову вважаю, що це безперспективно".

На думку експерта, Росія має два основні завдання: ядерний шантаж і легалізація за рахунок ядерного шантажу, російської компанії "Росатом" через свої дочірні структури, які і прагнуть впливати на ЗАЕС.

"Формально, останні зареєстровані в Москві — керуюча та керівна компанія, яка функціонує. А фактично все здійснює компанія "Росатом". Зараз я не бачу жодних перспектив у міжнародному плані щодо безпеки. Якщо тільки не буде посилено тиск на "Росатом". Вона розуміє лише жорсткі речі, інакше вона гратиме у голуба миру та звинувачуватиме у всьому Україну", — зазначив Омельченко

Раніше співробітники Запорізької АЕС повідомляли, що катастрофа на станції може торкнутися тисячі квадратних кілометрів і спустошити більшу частину Європи, Росії та Середземномор'я.

Більше читайте у матеріалі Фокусу " Штурм ЗАЕС. Як звільнити Енергодар і не спровокувати найбільшу ядерну катастрофу в Європі ".