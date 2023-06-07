Фінансова залежність: експерт назвав важелі, через які Кремль впливає на Віктора Орбана

На думку експерта Олексія Коломійця, Орбан намагається зберегти співпрацю з РФ, оскільки Угорщина фінансово залежить від Росії. За допомогою гучних заяв політик намагається вибратися з ізоляції.

Причиною скандальних заяв угорського уряду є не лише кремлівські наративи, а й особиста позиція прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це в коментарі Фокусу розповів президент Центру європейських і трансатлантичних досліджень Олексій Коломієць.

На думку експерта, так Орбан намагається вийти з політичної ізоляції та привернути до себе увагу.

"Я не думаю, що Орбан отримає прямі вказівки з Кремля. Але він дійсно дуже залежить від РФ. Росія покриває і особисті потреби Орбана. Через це він опинився в ізоляції. А такий досвідчений політик як Орбан, перебуваючи вже тривалий час у певній ізоляції, може робити певні кроки спонтанно, робити гучні заяви для привернення уваги. Але політична вага Угорщини мінімальна. На неї переважна більшість країн не звертає уваги", — пояснює Коломієць.

За інформацією експерта, прикладом таких гучних заяв угорців є анонсований кілька разів візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до України. З початку повномасштабного вторгнення він жодного разу не був в Україні, тоді як більшість світових лідерів відвідували Київ.

За повідомленнями голови МЗС Угорщини Сіярто, візит готували — Орбана запросив особисто Зеленський під час зустрічі з ним у лютому 2023 року в Брюсселі. Однак зазначив, що такий візит відбудеться "після виконання всіх передумов".

"На думку аналітиків, причину поведінки Орбана можна легко пояснити. Угорський прем'єр намагається зберегти співпрацю з РФ, адже Угорщина фінансово залежить від Росії. Насамперед, від дешевої для неї нафти й газу, про які Орбан має домовленості з Путіним", — зазначає експерт .

Він пояснив, що Угорщина співпрацює з РФ у галузі атомної енергії. Наприклад, вона має побудовану Росією атомну станцію — "Пакш". Ця станція виробляє половину всієї електроенергії в Угорщині, а атомне паливо одержує з Росії. Її планують розширити разом із "Росатомом". Про це говорив міністр закордонних справ Петер Сіярто після зустрічі з Генеральним директором корпорації "Росатом" Олексієм Ліхачовим у Будапешті.

Позиція Орбана щодо України

14 травня прем'єр-міністр Угорщини назвав Україну країною, якої не існує. За словами Орбана, війна завершиться, як тільки Європа та США припинять витрачати на утримання України десятки мільярдів доларів.

23 травня Орбан заявив, що війна може бути зупинена тільки тоді, коли Росія досягне угоди з США.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Російський агент: чому угорський прем'єр Орбан підтримує лінію Путіна та заважає Україні".