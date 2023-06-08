"Заяву підписав": Кличко звільнив із КМДА порушника комендантської години Никоряка

На опублікованому мером столиці зображенні можна побачити документ, який підтверджує, що посадовець втратив свою посаду директора департаменту охорони культурної спадщини.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що заява про звільнення співробітника міської адміністрації Олексія Никоряка вже була підписана. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі 8 червня.

В опублікованому пості можна побачити документ, написаний від руки. Належить він Директору департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександру Никоряку. Після гучного скандалу з порушенням комендантської години міський голова заявив, що його звільнять зі своєї посади негайно.

Віталій Кличко підписав заяву про звільнення чиновника після порушення комендантської години Фото: Віталій Кличко / Telegram

Так і сталося. Заява була написана за кілька днів після виходу резонансного розслідування.

"Заяву Олександра Никоряка підписав", — йдеться у повідомленні Віталія Кличко.

Раніше мер Києва вже коментував скандал, де зазначив, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для громадян без винятку. Якщо подібні дії дозволяють собі чиновники, вони несуть ще й політичну відповідальність.

"А до правоохоронних органів звертаюся ще раз з приводу контролю та притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їхню роботу в комендантську годину", — заявив Кличко.

Порушення Олександра Никоряка: що відомо

Журналісти "Української правди" зняли розслідування у Києві, де з'ясувалося, що поняття "комендантська година" існує лише для звичайних громадян. Чиновники продовжують вести звичний спосіб життя та розважатися у закладах незалежно від часу доби.

В одному з ресторанів після 24:00 було помічено директора департаменту культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. У зв'язку з чим його було звільнено у четвер, 8 червня.

Нагадаємо, 19 травня адвокат Андрій Новак попереджав, що за порушення комендантської години має бути адміністративна відповідальність.