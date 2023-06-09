Бійці РДК використовують проти Путіна його зброю, — експерт

За словами політолога Олега Лісного, реакція Кремля на рейди добровольців у Бєлгородській області яскраво демонструє той факт, що проблеми глибинки не цікавлять центральну владу.

Влада в Росії виявилася не готовою до стрімкого розвитку подій у Бєлгородській області. А улюблені кремлівські "воєнторги" та "іхтамнєт" зараз працюють проти них самих. Про це у коментарі Фокусу для матеріалу "Бєлгород наш! Що робити з російськими територіями, звільненими бійцями РДК" розповів політолог Олег Лісний.

"Центральна влада Росії не готова до прийняття рішень і потрапила в ситуацію, коли її зброю повернули проти неї. Тобто всі ці ухмилки Путіна про "іхтамнєт" і "воєнторги". Зверніть увагу, що педалюється тема, що це етнічні росіяни, з російськими паспортами прийшли не грабувати й вбивати, а звільняти батьківщину від режиму та відновлювати конституційний устрій", — каже Фокусу Лісний.

Він зазначає, що події у Бєлгородській області створюють прецедент для російської влади, що згодом може мати свої наслідки. Поведінка Москви яскраво демонструє той факт, що проблеми глибинки не цікавлять центральну владу.

"Те, що ми зараз спостерігаємо, є класичним зламом системи — центру немає діла до Бєлгородщини, а місцева влада не може сама нічого зробити. Москва вже давно прищепила правило, що ініціатива карається, тому й регіони все паралізовано до вказівок із центру. Це дуже цікавий прецедент, який свідчить про те, що Росія не є монолітом, а державна машина добре керується. Тобто в механізмі вже є збій, який у майбутньому може дати свої наслідки", — говорить він.

За словами Лісного, після Бєлгородської області російський рух має закликати інші регіони приєднуватися до них із тезами, що "Рубльовка не хоче їх захищати". В ідеалі, потрібна хороша медійна підтримка, щоб показати, як бійців зустрічають із "хлібом-сіллю" у селах, власне те, про що мріяв Путін в Україні, лише навпаки.

Більше читайте у матеріалі Фокусу "Бєлгород наш! Що робити з російськими територіями, звільненими бійцями РДК".

Нагадаємо, 8 червня бійці "Російського добровольчого корпусу" розповіли, як під час рейду до Бєлгородської області РФ їм вдалося закріпитися. При цьому було взято полонених, знищено офіцерів противника, а також захоплено трофеї.