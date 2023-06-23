Кіма можуть призначити главою адміністрації Києва: Зеленський скликає РНБО

Олексій Данілов обіцяє розглянути питання доступності бомбосховищ і корупції в судовій системі. Після доповідей топчиновників можуть бути кадрові перестановки.

Президент України Володимир Зеленський 23 червня збирається провести засідання Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО). Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі єдиного телемарафону.

Основні питання, що розглядаються, — доступність бомбосховищ, корупція в судовій системі та євроінтеграція. За словами Данілова, усі бомбосховища в Києві перевірили, очікуються кадрові перестановки за підсумками засідання РНБО.

Данілов розповідає про засідання РНБО з 1-ї хвилини

"За результатами доповідей будуть ухвалені рішення. Не виключаю, що можуть бути прийняті кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються", — пояснив він.

Данілов не уточнив, які саме перестановки можливі. Усі рішення ухвалює РНБО голосуванням 2/3 її учасників, додав секретар.

З доповідями під час засідання виступатимуть голова СБУ Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Камишин відповідав за перевірки укриттів у Києві, а Клименко — по країні.

Віталія Кіма можуть призначити головою КМВА

У ЗМІ 22 червня з'явилася інформація про можливе призначення Віталія Кіма на посаду голови Київської міської військової адміністрації. Кім не поділився подробицями, але журналісти стверджують, що він вже погодився і найближчими днями його можуть викликати в Київ на роботу.

У спілкуванні з журналістами Віталій Кім говорив, що вперше чує про своє можливе призначення на посаду голови Київської ОВА.

Місце голови Миколаївської ОВА може зайняти Георгій Решетилов, заступник Кіма.

Нагадаємо, що Голосіївський райсуд Києва засудив до домашнього арешту директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука через загибель людей біля закритого укриття.

Фокус раніше писав, що 1 червня під час ракетного удару ЗС РФ по Києву сталася трагедія біля бомбосховища в Деснянському районі. Укриття було закрито, після падіння снаряда загинули три людини.