Нова партія вимагатиме офіційного статусу російської мови у Молдові, нейтралітету країни у військовому та економічному питаннях та приєднання до Євразійського економічного співтовариства.

У Молдові у найближчих виборах до парламенту готується взяти участь нова партія Renastere-Відродження. Одним із її лозунгів те, що Молдова може уникнути військового конфлікту лише у співпраці з Росією. Про це в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "Комсомольська правда" заявив один із лідерів партії Олександр Нестеровський.

За його словами, ті держави, які стали на шлях співпраці з Росією, змогли не допустити державних переворотів, як це було в Білорусі, Казахстані, Киргизії та вирішили збройний територіальний конфлікт між Вірменією і Азербайджаном, крім однієї країни — України, "яка обрала шлях так званої євроатлантичної інтеграції".

На його думку, Мінські переговори були відволікаючим маневром і дали можливість Заходу озброїти українську армію, заборонити опозицію, використовувати механізм санкцій та механізм кримінального переслідування, закрити всі альтернативні медіа, дискредитувати канонічну церкву, спотворити історію і підготувати бойові загони активістів для розправи над інакодумцями.

Він додав, що всі ці кроки, як під копірку, повторюють за Україною Майя Санду та її команда.

"Ми прямо говоримо, що майбутнє Молдови можливе лише у повноцінному союзі з Росією, ми відкрито виступаємо за членство Молдови до ЄврАзЕсу, ми – за молдавську мову, підтримуємо Автономію Гагаузія, вимагатимемо обов'язкового вивчення російської мови у школах та визнання за російською мовою статусу офіційної мови у Молдові, як і прописано у Конституції", — сказав політик.

На думку депутата, Молдова має зберігати військовий та економічний нейтралітет Молдови.

"Україна потрібна Європі, доки вона воює з Росією, таку саму долю Захід, швидше за все, приготував і нам", — каже Нестеровський.

Нагадаємо, що Молдова сподівається приєднатися до ЄС до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям, попри нинішню присутність ЗС РФ, заявила 30 травня президентка Молдови Майя Санду.

Також повідомлялося, що експрезидент РФ Дмитро Медведєв прокоментував заборону Путіну в'їжджати до Молдови словами: "Країни такої вже немає".