"Призведе до війни з РФ": у Білому домі пояснили, чому Україну не беруть до НАТО

На думку координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, Альянс є невід'ємною частиною майбутнього України, тож про членство можна говорити після закінчення війни та проведення необхідних реформ.

Членство України в НАТО в найближчому майбутньому малоймовірне, оскільки воно може призвести до війни Альянсу з Росією. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю CNN.

"Звичайно, вони зараз у стані війни. Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому малоймовірне, оскільки це втягне НАТО у війну з Росією", — сказав Кірбі.

За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому, НАТО є невід'ємною частиною майбутнього України, про що Альянс домовився ще 2008 року. Однак Київ, перебуваючи у стані війни, поки що не може провести низку реформ, які могли б наблизити країну до членства в НАТО.

У Білому домі також відповіли на різкий коментар президента України Володимира Зеленського щодо дискусії лідерів НАТО стосовно потенційного шляху приєднання України до Альянсу.

За словами Кірбі, він розуміє розчарування Володимира Зеленського. І поділяє бажання якнайшвидше закінчити війну.

"Усе це ми розуміємо... Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Володимир Зеленський різко висловився про те, що Україні не дають конкретних термінів про запрошення приєднатися до Альянсу .

"Безпрецедентно й абсурдно — коли немає часових рамок і для запрошення (!), і для членства України. Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну до НАТО, ані зробити її членом Альянсу", — написав Володимир Зеленський.

Фокус раніше писав про те, що під час саміту у Вільнюсі 11 липня Україна так і не отримала запрошення до переговорів про вступ до Альянсу. При цьому в НАТО погодилися зняти вимогу щодо Плану дій щодо членства, що, на думку глави Альянсу Єнса Столтенберга, змінить шлях членства України з двоетапного на одноетапний.

Також Фокус розповідав про те, що в Офісі президента обурилися тим, що Альянс не засудив терористичні методи, до яких вдається РФ під час війни.