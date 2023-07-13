"Дивовижна людина": у Зеленського розповіли, як Путіну отримати гарантії безпеки РФ

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк змоделював ймовірні гарантії для РФ та спрогнозував політичну трансформацію Росії через заколоти всередині країни.

Лава підсудних для автора масових убивств Володимира Путін – це далеко неєдиний аспект гарантій безпеки для Росії після її поразки проти України. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter відреагував на заяву диктатора.

Він нагадав очільнику Кремля, що на його совісті тисячі вбити та закатованих українців. Подоляк звернув увагу на неадекватне мислення Путіна, який спочатку влаштовує криваві бойові дії, а потім просить гарантій для Росії.

"Дивовижна людина, яка затіяла масштабну війну та геноцид українців, каже про готовність обговорювати гарантії безпеки України за виконання гарантій безпеки Росії", – зазначив радник керівника Офісу Президента.

Михайло Подоляк змоделював ймовірні гарантії для РФ. Серед перелічених – поразка Росії у війні, вихід з території України та повернення вкраденого суверенітету, політична трансформація через заколоти, лава підсудних для автора масових убивств.

"Це ж уже аксіома", – додав Подоляк.

Заява Путіна про гарантії безпеки для України

Очільник Кремля Володимир Путін 13 липня прокоментував підсумки саміту НАТО у Вільнюсі та вперше висловився про те, що Україна має право гарантувати свою безпеку. Він наголосив, що потрібно дотримуватися міжнародних угод, в яких вказано, що будь-яка країна має право на захист та реалізацію своєї безпеки. У такому разі потрібно, зі слів диктатора, аби інші держави не постраждали.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 липня у столиці Литві заявив, що майбутній вступ до Альянсу має бути по-справжньому політичним рішенням. Він уточнив, що необхідно жити з вірою в союзників у війні з РФ, а новостворена Рада "НАТО-Україна" дасть змогу Києву на рівних правах з іншими засідати в ній і скликати за потреби.