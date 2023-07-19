Винищувачі для Путіна. Звідки Росія бере нові Су-34 та Су-35 для війни в Україні

"Ростех" заявляє про збільшення виробництва винищувачів Су-30, Су-34 та Су-35 вдвічі. При цьому корпорація, як і вся російська авіабудівна галузь, знаходиться під дією міжнародних санкцій. Фокус дізнався, звідки російська армія дістає нові винищувачі та який потенціал має для цього.

Російські чиновники продовжують створювати для свого населення картину покращень та перемог російської зброї. В кращих традиціях СРСР міністр оборони Сергій Шойгу в березні 2023 року дав доручення збільшити виробництво озброєнь для війни в Україні. Вже на початку липня він заявив, що підприємствам ВПК в Росії у найкоротші терміни вдалося наростити виробництво особливо затребуваних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки і засобів ураження, необхідних для виконання бойових завдань.

Більше літаків: російська "оборонка" декларує ріст виробництва

Перший заступник генерального директора державної корпорації "Ростех" Володимир Артяков пішов ще далі міністра Шойгу — він повідомив про збільшення виробництва винищувачів КБ Сухого вдвічі.

"За деякими позиціями ми вдвічі збільшили кількість бойової авіації, яку випускаємо на адресу міністерства оборони. Це Су-30, Су-34, Су-35 — вони дуже ефективні на лінії зіткнення", — розповів Артяков в інтерв’ю російським ЗМІ.

За його словами, цього вдалося досягти завдяки істотній модернізації виробничих потужностей, переводу робітників на три зміни, а виробництв — на цілодобовий графік роботи.

Нагадаємо, корпорація "Ростех" займається розробкою, виробництвом та експортом російської промислової продукції цивільного та військового призначення.

Маніпуляція та пропаганда? Скільки винищувачів виробляє Росія

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у розмові з Фокусом зазначає, що російський ВПК досягнув піку у виробництві винищувачів сімейства "Су" в період 2013-2014 років. Для прикладу, в 2014 році російські ПС отримали одразу 101 одиницю винищувальної авіатехніки. Після того у них пішов спад. На це вплинули санкції Заходу та відсутність попиту на ринках збуту.

"Складно оцінювати слова Артюкова про збільшення виробництва вдвоє, якщо невідомо, з яким періодом він порівнює — минулим, цим роком чи ще з якимось іншим", — говорить Коваленко Фокусу.

Головний редактор профільного видання Defense Express Олег Катков зауважив Фокусу, що російська пропаганда часто маніпулює з цифрами та спеціально їх "розмилює" та видає роздуті "перемоги".

Експерт авіаційної галузі Валерій Романенко наводить наступні цифри, що, навпаки, вказують на зниження виробництва винищувачів у КБ Сухого.

Радянський винищувач Су-27 став базою для всіх наступних модернізації російської винищувальної авіації Фото: Facebook Командования ВВС ВСУ

"У 2021 році в РФ виробили 19 літаків сімейства Су, йдеться про Су-30, Су-34 в різних модифікаціях та Су-35. У 2022 році цей показник склав 27 одиниць плюс два учбових. За даними першого півріччя 2023 року відомо, що "Об’єднана авіабудівна корпорація" (об’єднує всі авіапідприємства РФ — Фокус) передала два Су-30СМ, потім ще два таких літаки. Є дані, що мова йде про одній й ті ж самі машини, просто їх двічі передавали. Також передано два Су-35С та три Су-34. Ще три одиниці учбові. Якщо припустити, що Су-30СМ все ж таки було чотири, отримаємо 12 винищувачів", — пояснює Фокусу Романенко.

Виробництво винищувачів зростає? Чи впливають санкції на виробництво Су-35

Вже згадані вище корпорація ОАК, "Ростех", авіаційні заводи і їх керівництво знаходяться під міжнародними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії та низки інших країн. Проте ці обмеження майже не впливають на виробництво для військової авіації. Пояснюється це просто — всі виробництва мають закритий цикл та будуються ще на радянських напрацюваннях та запасах комплектуючих. Інша справа, що важко визначити достеменно, чи дійсно це виробництво збільшується, чи це пропагандистські маніпуляції для російського виборця. Відомі випадки, коли одні й ті ж зразки озброєнь після незначних модернізацій видавали за нові розробки.

"Технічно Росія може збільшити виробництво винищувачів сімейства Су, адже мають повністю закритий цикл з цього питання. Якщо вони щось не виробляються самі, то вже навчилися обходити санкції або закуповувати аналоги на цивільному ринку. Не треба забувати, що всі ці винищувачі є модернізацією радянського Су-27, який давно серійно вироблявся, тому з комплектуючими не має виникати проблем", — розповідає Фокусу Катков.

Зі свого боку Коваленко зазначає, що через санкції, якість нових російських винищувачів нижче, ніж це було десять років тому.

"РФ дійсно має можливості нарощувати виробництво серійних винищувачів, але через санкції вже з іншими, значно гіршими характеристиками. Можливо, це навіть базові моделі. Для прикладу, французька компанія Thales group поставляла у РФ електроніку, завдяки якій свого часу вдалося побудувати винищувачі Су-30СМ або Су-35С", — каже Фокусу експерт.

Романенко зауважує, що у будівництві винищувачів російський ВПК менше залежний від західних технологій, ніж у виробництві бойових ракет. Деякі військові авіаційні елементи у РФ намагаються "імпортозамістити", що в результаті позначається на їхніх розмірах. Це умовно терпимо для літакобудування, але критично для ракет.

"Немає аналогів": які винищувачі зараз виробляють заводи в РФ

Як і все російське озброєння, що "немає аналогів та найкраще у світі", винищувачі Су-30, Су-34 та відносно новітній Су-35 є продовженням радянського винищувача Су-27, що розроблявся ще на початку 70-х років минулого століття та знаходиться на озброєнні з російської армії з 1990 року.

Так, Су-30 є подальшою модернізацією Су-27УБ (навчально-бойовий), на озброєнні російської армії винищувач знаходиться з 1992 року, а випускає його Іркутський авіаційний завод.

Багатофункціональний винищувач Су-34 має замінити застарілі штурмовики Су-24 "Грак"

Су-34 виробляється на Новосибірському авіаційному заводі ім. Чкалова з 2007 року, проте на озброєння взятий лише через сім років. Саме цей винищувач за задумом конструкторів мав протистояти американським F-15 та F-16, які до того часу вже понад 20 років перебували на службі. На відміну від Су-27, "тридцять четвертий" отримав можливість для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Тобто, фактично, виконувати завдання винищувача та фронтового штурмовика — ймовірної заміни застарілому Су-24.

Винищувач Су-35 є глибокою модернізацією Су-27, він навіть мав назву Су-27М, тобто модернізований. Літак є багатофункціональним винищувачем четвертого покоління та має найбільше озброєння в своєму класі. Підвіси Су-35 дозволять одночасно розмістити ракети класу "повітря-повітря", "повітря-поверхня" та протикорабельні і протирадіолокаційні ракети. Заявлено, що винищувач може виявляти понад два десятки цілей та вражати до десяти з них.

Су-35 прийнято на озброєння армії у 2014 році, їхнім виробником є Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод імені Гагаріна.

"Найкращий у світі винищувач" Су-35 збитий в 2023 році на Херсонщині українським ППО Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Всі вище перераховані російські літаки використовують двигуни АЛ-31 в різних модифікаціях, що виробляються ще з кінця 80-х для винищувачів Су-27 та їх подальших модернізацій. За даними щорічного довідника The Military Balance, який видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, станом на початок 2022 року Повітряно-космічні сили РФ мали на озброєнні 110 Су-30 в різних модифікаціях, 124 — Су-34. Вже за рік їхня кількість зменшилася до 99 та 105 відповідно. За останній рік приріст зафіксовано у винищувачах Су-35 — на дві одиниці до 99-ти.