Верховна Рада відправила у відставку міністра культури Олександра Ткаченка

Питання призначення нового міністра не стоїть на порядку денному. Виконувачем обов'язків міністра має стати один із заступників Ткаченка.

Народні депутати Верховної Ради підтримали відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Напередодні міністр написав заяву на звільнення. Про рішення ВР повідомляє нардеп Ярослав Железняк

"Парламент підтримав відставку з посади Міністра культури та інформаційної політики Ткаченко Олександра. За проголосував 321 депутат", — йдеться у повідомленні.

Ярослав Железняк зазначив, що питання призначення нового міністра культури на сьогодні не стоїть у порядку денному і, на його думку, скоріш за все не буде стояти на цьому тижні.

Раніше повідомлялося, що нардепи ніяк не можуть підібрати кандидата на посаду міністра культури, тому вирішили призначити когось "малопомітного", щоб потім замінити на "потрібну" людину.

26 липня відбулось засідання профільного органу ВРУ, уповноваженого звільняти з посади міністра культури — Комітету з гуманітарної політики. Відомо, що Комітет не підтримав відставку Ткаченка — зазначалося, що "слуги" не домовились.

Сам міністр Олександр Ткаченко власноруч написав заяву про відставку 21 липня. Він обґрунтував своє рішення тим, що "має принципову позицію" щодо того, як витрачати гроші під час війни і зустрів з цього приводу хвилю "непорозуміння" від суспільства.