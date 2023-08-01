Зеленський може особисто приїхати до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, — Bloomberg

За даними журналістів, під час візиту до США український президент, ймовірно, представить свою "формулу світу", яка складається з 10 пунктів.

У вересні 2023 року президент України Володимир Зеленський може відвідати Нью-Йорк, щоб взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН. Про це пише видання Bloomberg 31 липня з посиланням на осіб, знайомих із цим питанням.

За даними видання, на Генасамблеї ООН український лідер, ймовірно, представить свою "формулу миру" з 10 пунктів, яка передбачає повне виведення військ РФ з території України, звільнення всіх військовополонених та депортованих, а також забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.

Також очікується, що у Нью-Йорку Володимир Зеленський візьме участь в інших засіданнях та зустрічах протягом тижня Генасамблеї ООН. За даними ЗМІ, у Києві наполягають на проведенні саміту щодо "формули миру" під час засідання ООН.

Одне із джерел повідомило журналістам, що деякі союзники України хочуть, щоб до цієї концепції приєдналися інші країни так званого глобального півдня. Як альтернатива також розглядається обговорення досягнення миру в Україні в Раді Безпеки.

У публікації також згадується про те, що "формула миру" Володимира Зеленського обговорюватиметься на зустрічі в Саудівській Аравії за участю понад 20 країн, яка відбудеться найближчими вихідними.

Нагадаємо, що 27 липня Володимир Зеленський заявив, що виходом із зернової угоди президент РФ Володимир Путін має деякі цілі, одна з яких — заробити. За словами президента України, у Кремлі не поважають міжнародне право та блокування зернової ініціативи тому доказ.

Раніше, 25 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не знижує темпів свого прагнення до вступу до НАТО. За словами глави держави, офіційний Київ має чіткий план із запуску роботи Ради Україна-НАТО на всіх рівнях.