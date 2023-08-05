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Геополітика без участі Москви: у Саудівській Аравії стартував саміт із питання війни в Україні

Дмитро Лутович
Фото: Twitter | Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман

Українська делегація сподівається, що під час переговорів буде узгоджено ключові принципи припинення війни. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, українська "формула миру" не тільки відновить територіальну цілісність України, а й поверне світовий порядок.

У Саудівській Аравії 5 серпня в місті Джидда стартував саміт за участю представників 40 країн так званого Глобального Півдня, серед яких Індія, Бразилія, Південна Африка, Туреччина й інші. Переговори триватимуть два дні та є частиною ініціативи України, спрямованої на те, щоб заручитися підтримкою не тільки основних західних прихильників, а й країн Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у російсько-українській війні. Про це повідомляє агентство Reuters.

Україна та її союзники сподіваються, що на зустрічі в Джидді радників із національної безпеки й інших високопосадовців із приблизно 40 країн, будуть узгоджені ключові принципи припинення війни в Україні. Водночас представники Росії в саміті участі не беруть, хоча в Кремлі заявили, що будуть "уважно стежити за переговорами".

Однак поки незрозуміло, чи спрямовані переговори на вироблення спільної заяви з українського питання, але раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що розмова буде важкою.

"Українська делегація їде з українською "формулою миру", яку запропонував минулого року наш президент. І тому наша позиція, наші розмови будуть навколо цієї "формули миру", — сказав Єрмак напередодні зустрічі.

За його словами, реалізація цієї формули не тільки зможе зупинити війну, а й відновити територіальну цілісність нашої країни, а також повернути світовий порядок згідно з нормами статуту ООН.

"Я припускаю, що розмова буде непростою, але за нами — правда, за нами — добро. Тому я сподіваюся, що наші консультації, наші розмови будуть успішними", — сказав Єрмак.

Чому РФ не покликали

Попри те, що Росія є членом групи країн-експортерів нафти ОПЕК+, Саудівська Аравія не покликала представників Москви на переговори. На думку журналістів Politico, хоча Ер-Ріяд дотримується досить непростої лінії з початку повномасштабної агресії проти України, але очікується, що про підсумки зустрічі Москві все ж таки повідомлять.

Зі свого боку, представниця МЗС Росії Марія Захарова спочатку заявила, що переговори в межах саміту не будуть марними, оскільки зможуть допомогти Заходу побачити глухий кут у "плані Зеленського". Однак пізніше вона підвищила градус риторики та зробила вигляд, що Кремль образився на таке рішення. За її словами, зустріч у Саудівській Аравії "насправді потрібна для збивання антиросійської коаліції", і тому є ні чим іншим як обманом та інсценуванням.

Участь Китаю

Як пишуть оглядачі Reuters, західні офіційні особи й аналітики заявили, що дипломатія Саудівської Аравії зіграла важливу роль у забезпеченні присутності Китаю на переговорах. На думку наукового співробітника Інституту Бейкера Крістьяна Ульріхсена, участь Китаю в переговорах — це сигнал підтримки саудівської дипломатії, що спирається на інші напрямки китайсько-саудівського співробітництва.

"Участь Китаю в переговорах — це підтримка саудівської версії про те, що їхні організаторські здібності й здатність впливати на відносини якісно відрізняються від західних сторін", — зазначив він.

Водночас директор китайської програми в Стімсонівському центрі у Вашингтоні Юнь Сунь зазначає, що присутність Китаю на саміті зовсім не означає, що Пекін зрештою погодиться на результати, яких прагне Україна та її союзники.

"Участь у зустрічі лише передбачає готовність слухати й обговорювати. Це в жодному разі не означає, що Китай у підсумку має на щось погодитися", — зазначив він.

Нагадаємо, коментуючи саміт у Саудівській Аравії журналісти Wall Street Journal зазначили, що такі зустрічі дадуть змогу до кінця 2023 року провести мирний саміт, на якому світові лідери домовляться про принципи закінчення російсько-української війни.