"Дипломатичний натиск": у NYT розповіли, на що чекати від саміту в Саудівській Аравії

На думку американських журналістів, Україна стоїть перед подвійним завданням — не тільки заручитися підтримкою від західних союзників під час контрнаступу, а й залучити інші країни, які поки трималися осторонь.

Цими вихідними Україна має намір використати зустріч у Саудівській Аравії для залучення підтримки від безлічі країн, які дотепер залишалися на узбіччі в конфлікті. Це початок ширшого "дипломатичного натиску", спрямованого на ізоляцію і ослаблення Росії в найближчі місяці. Про це 5 серпня пише американська газета The New Yourk Times.

У Джидді, портовому місті на березі Червоного моря, Україна і Саудівська Аравія запросили дипломатів із близько 40 країн для переговорів. Серед них Китай, Індія, Бразилія, Південно-Африканська Республіка та деякі країни Перської затоки, які впродовж війни, що розпочалася в лютому 2022 року, намагалися підтримувати відносини як з Україною, так і з Росією.

Багато з цих країн відкидають ідею вибору однієї зі сторін конфлікту, вбачаючи у війні змагання між державами, в якому вони не хочуть брати участь. Навіть перед зустріччю не було ясно, скільки з них візьмуть участь.

Ця подія стає відправною точкою для великого "дипломатичного натиску" України в найближчі місяці, спрямованого на протистояння Росії. Президент України Володимир Зеленський скликав екстрену стратегічну нараду з послами в середу, де закликав використати всі доступні засоби, щоб переконати як твердих союзників, так і країни, які воліють залишатися нейтральними, що єдиний шлях до міцного миру — це поразка Росії.

Українські та західні офіційні особи закликають стримати очікування від переговорів цими вихідними, наголошуючи на тому, що вони, ймовірно, не призведуть до закінчення конфлікту, і що багато хто із запрошених країн не змінить свою позицію.

США, очікується, братимуть участь у переговорах, і сподіваються на підтримку нейтральних країн, таких як Індонезія, Індія, Мексика і Південна Африка. Ці країни прагнуть закінчення конфлікту через економічні труднощі, спричинені війною, але цього може виявитися недостатньо для їхнього активного втручання проти Росії.

"У той час як на фронтах найкровопролитнішої за останні десятиліття війни в Європі точаться запеклі бої, пан Зеленський заявив у середу своїм дипломатам, що ситуація буде ще складнішою, тому що найближчими місяцями тиск, імовірно, наростатиме, щоб знайти шлях до миру через переговори", — ідеться в матеріалі NYT.

Повідомляється також, що Китай, який уникав участі в аналогічній зустрічі в червні в Копенгагені, погодився взяти участь у саміті. Це може свідчити про тісніші зв'язки Китаю з Саудівською Аравією. Китай прагне зберегти нейтралітет, але при цьому підтримує Росію, допомагаючи їй пом'якшити наслідки санкцій та ізоляції.

Експерти вважають, що участь Китаю не змінить його позиції у війні. Проте, це може допомогти створити образ відповідального і нейтрального гравця.

"Перед Україною стоїть подвійне дипломатичне завдання. Їй необхідно заручитися підтримкою західних союзників під час виснажливого, кривавого і дорогого контрнаступу, який за останні два місяці приніс деякі успіхи, але поки що не призвів до серйозного перелому. Однак необхідно також розширити цю підтримку шляхом залучення інших країн, які поки що не виявляють рішучості", — пише видання.

Нагадаємо, у суботу, 5 серпня, у місті Джидда Саудівської Аравії стартував саміт за участю представників 40 країн так званого Глобального Півдня. Українська делегація розраховує, що під час переговорів буде узгоджено ключові принципи припинення війни.

Нагадаємо також, The Wall Street Journal писав, що такі зустрічі дадуть змогу до кінця 2023 року провести мирний саміт, на якому світові лідери домовляться про принципи закінчення російсько-української війни.

Раніше, 3 серпня, ЗМІ писали про інші можливі саміти, які відбудуться найближчим часом і будуть присвячені ситуації в Україні.