Правоохоронці затримали нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька на хабарі, — ЗМІ (фото)

Парламентар намагався "продати" землю Національної академії аграрних наук, стверджують у СБУ. Наразі йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) викрила чинного народного депутата України на масштабній корупції. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України", — повідомили у відомстві.

Затримання нардепа Фото: СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", — додали в СБУ.

Затримання нардепа Фото: СБУ

Що відомо про затриманого нардепа?

Видання "Українська Правда" з посилання на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що мова йде народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.

Гунько Анатолій Григорович народився 12 березня 1976 року в с. Сальне Чернігівської області.

Анатолій Гунько Фото: Facebook

Дружина депутата від "Слуги народу" — Гунько Наталія Іванівна є депутаткою Київської міськради, повідомляє ГО "Рух ЧЕСНО".

За даними YouControl, він є директором ТОВ "Гільдія права" та очільником ГО "Правозахист плюс". Також за даними "Руху ЧЕСНО" Гунько є бенефіціаром ТОВ "Компанія Інтер-Профіт", яка займається будівництвом.

У 2015 році він балотувався від партії "Наш край" до Київської обласної ради, але не був обраний.

У 2016 році журналісти "Руху ЧЕСНО" з посиланням на ЗМІ зазначали, що Анатолій Гунько є фігурантом однієї із земельних афер на території Броварів.

"У 2013 році місцева влада роздерибанила колишні землі держпідприємства "Радіопередавальний центр". На сесії громаді роз’яснили, що на цій землі нібито мають побудувати завод представники німецької фармкомпанії, яка на запит ЗМІ та активістів таку версію згодом спростувала", — йдеться у матеріалі.

У 2019 році Анатолій Гунько балотувався до Верховної Ради по 209 округу від "Батьківщини". Тоді він зайняв третє місце, набравши понад 17 тисяч голосів.

Відповідно до декларації за 2019 рік Гунько заробив як ФОП 4,88 млн грн, ще 243 тис. грн отримав від ТОВ "Гільдія Права", а також дивіденди на суму 78 тис. грн від адвокатського об'єднання "Гільдія Права". Готівкою тримав 500 тис. доларів (~142 млн грн на 2020 рік), 120 тис. євро (майже 4 млн грн) і 3 млн грн.

У 2020 році Гунько переміг на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі з результатом 34,1% (21 245 голосів). Тоді він балотувався від партії "Слуга народу". Його головним опонентом був лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який набрав 31,78%.

У 2022 році Гунько не підписав звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою внести у порядок денний найближчої сесії законодавчі ініціативи, які стосуються позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій.

У 2023 році суд визнав Анатолія Гунька винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та зобов’язав виплатити штраф у розмірі 5 100 гривень, а також оплатити судовий збір.

"Він написав депутатське звернення до начальника ГУ НП в Чернігівській області Нідзельського В.О. Суд встановив, що Гунько надавав вказівки органу досудового розслідування в його депутатському зверненні", — йдеться у матеріалі "Руху ЧЕСНО".

Примітно, що, за даними джерел видання "Суспільне", мова йшла про конфлікт навколо держпідприємства "Іванівка", що належить Національній академії аграрних наук України. Воно розташоване в селі Іванівка Борзнянської громади Ніжинського району.

Нагадаємо, що 26 липня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду. Йдеться про 7,5 тисячі доларів.

Раніше, 26 червня, Фокус писав, що Національне антикорупційне бюро України у співпраці зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та ще кількох посадовців ВЦА на отриманні хабаря. А вже 4 липня, він повернувся на роботу та назвав звинувачення у хабарництві підступною та цинічною провокацією. Свою невинуватість топпосадовець запропонував довести на детекторі брехні.