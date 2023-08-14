Україна повністю поховала російські фрегати проєкту 11356, — експерт

За словами Павла Лакійчука, через відсутність можливості отримати газотурбінні установки з України РФ була змушена продати фрегати Індії. Спроможність Росії у військовому кораблебудуванні впала на декілька порядків і вона вже не є великою морською державою.

Керівник проєктів із безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан І рангу Павло Лакійчук в коментарі Фокусу для матеріалу "Морський бій. Путін готується відправити у Чорне море нові ракетні кораблі" розповів, що за 30 років після розвалу СРСР будівництво великих кораблів в Росії припинилося.

Є проблеми з відповідністю верфів та доків для кораблів типу крейсер або есмінець, фрегати проєкту 11356 не змогли закінчити та продали їх Індії. Причиною цьому стала відсутність можливості придбати газотурбінні установки, що використовувалися на кораблях цього типу. Їхнім виробником є український "Зоря"-"Машпроєкт", з 2015 року постачання потрапили під заборону.

Наразі РФ має потенціал та можливості будівництва малих ракетних і патрульних кораблів та катерів.

"Спроможність Росії у військовому кораблебудуванні впала на декілька порядків. Вона вже не є великою морською державою, щоб додавати клопоту та тиснути на інші морські країни в глобальному рівні, але продовжує залишатися регіональною загрозою. В першу чергу для Чорноморського басейну. Саме для нього Зеленодольський суднобудівний завод може випускати декілька одиниць на рік катерів, малих ракетних чи малих патрульних кораблів меншого тоннажу", — розповідає Фокусу Лакійчук.

Експерт зауважує, що Росія втратила можливість будувати великі військові кораблі і така можливість досі не зʼявилася. Для розуміння, всі великі кораблі російського флоту будували в Україні, наприклад, той же авіаносець "Адмірал Кузнєцов" чи ракетний крейсер "Москва". Російське військове кораблебудування дуже сильно залежне від іноземних компонентів і запчастин. Наприклад, авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", що зараз знаходиться на ремонті, повністю потребує західних запчастин, нам навіть фарба для фарбування корпусу іноземного виробництва.

Нагадаємо, 12 серпня у ГУР МО поділилися кадрами атаки дронів на Чорноморський флот РФ. Представники спецслужби зазначили, що продовжать працювати по позиціях противника на всіх напрямках: на землі, у повітрі та на воді.

Крім того, 4 і 5 серпня за допомогою човнів-камікадзе Україна успішно атакувала спочатку десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" у Новоросійську, а потім танкер SIG, що постачає паливо для російських військ у Сирії.