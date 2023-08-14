Найближчими днями: ЗМІ анонсували можливий візит Путіна до Туреччини

Російський президент може вперше з початку повномасштабної війни в Україні відвідати країну, яка входить до НАТО.

Президент Російської Федерації Володимир Путін прибуде з офіційним візитом до Туреччини найближчими днями. Про це пише турецька газета Milliyet 14 серпня.

Як зазначають автори публікації, приїзд Володимира Путіна до Туреччини стане його першим візитом до країни НАТО з початку повномасштабної російсько-української війни.

Повідомляється, що взаємодію з Україною, США та європейськими державами з приводу "зернової угоди" РФ здійснює за посередництва Анкари. Туреччина веде переговори з низкою країн у координації зі своїми відомствами, зокрема з Міністерством торгівлі, МЗС і Міноборони.

За словами представників турецьких ЗМІ, напередодні візиту Володимира Путіна до Туреччини зросла "дипломатичність у вирішенні проблем", пов'язаних із "зерновою угодою".

Журналісти також зазначають, що "зернова угода" була предметом обговорення на засіданні Ради національної безпеки Туреччини.

"Було заявлено, що ескалація напруженості в Чорному морі нікому не буде цікава. Усі сторони були покликані сісти за стіл переговорів", — ідеться в заяві, оприлюдненій після засідання.

Нагадаємо, 9 серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що має намір відродити зернову угоду в "розширеному масштабі". Він закликав міжнародне співтовариство допомогти йому і перетворити ініціативу на основу закінчення війни між Україною і Росією.

Раніше, 21 липня, ми повідомляли, що Реджеп Ердоган звернувся до країн Заходу із закликом "вжити заходів" щодо очікувань президента Російської Федерації Володимира Путіна від "зернової угоди".