Буде на утриманні держави: Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятника "Межигір'я"

Українська влада взяла на баланс ділянку, площею 140 кв. км і орієнтовною вартістю 10 млрд грн. При цьому вартість щорічного утримання цієї ділянки — мінімум 45 млн грн, які братимуть з Держбюджету.

Верховна Рада прийняла Закон України, яким резиденція експрезидента України Віктора Януковича перетвориться у парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва "Межигір'я". Деталі рішення — у тексті закону на сайті парламенту.

У картці законопроєкту №9354 від 5 червня 2023 року вказано, що документ вже підписано спікером ВРУ Русланом Стефанчуком та президентом України Володимиром Зеленським. Це означає, що він вступив в дію.

Закон складається з трьох пунктів, у яких в загальному описано, що буде далі з "Межигір'ям". Зокрема, вказується, що новостворений парк буде підпорядкований органу влади, який реалізовує державну політику у сфері охорони навколишнього середовища. Зазначимо, зараз таким органом є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, очолюваний Русланом Стрільцем.

У мережі можна знайти орієнтовний бюджет міністерства, яке опікуватиметься маєтком: у 2023 році — це близько 10,5 млрд грн. Тепер це міністерство буде керувати "Межигір'ям", кошти на утримання йтимуть з держбюджету — про це ідеться у третьому пункті щойно прийнятого закону.

Закон про статус Межигір'я Фото: прес-служба Верховної Ради

Щоб оцінити, скільки коштуватиме Держбюджету-2024 утримання Межигір'я, можна скористатись даними громадської організації Самооборони Майдану. Активісти організували на території резиденції екскурсії та розваги. Згідно з даними "коменданта" Дениса Тарахкотелика, за рік вони приблизно заробляли 45 млн грн і всі кошти ішли на утримання території. Отже, вірогідно, з бюджету будуть виділяти не меншу суму на утримання тепер вже парку-пам'ятки.

Межигір'я: історія парку

"Межигір'я" — місцевість у Київській області, яка до 2007 року була державною резиденцією. Площа маєтку близько 140 кв. км. У 2017 році прокуратура оцінила все майно на даній території в 10 млрд грн.

Об'єкти, розташовані на території резиденції "Межигір'я" Фото: сайт "Межигір'я"

З 2007 по 2014 рік резиденцією володів Віктор Янукович — він там проживав спершу як прем'єр-міністр, потім — як президент України. Маєток шляхом певних маніпуляцій вивели з державної власності і через кілька рук передали у володіння ТОВ "Танталіт". Ця компанія нібито дозволяла політику безплатно користуватись своїм майном. У 2022 році ВАКС вилучив майно компанії, якою, як з'ясували, на 100% володів президент-утікач.

Після Революції Гідності маєтком опікувались активісти Майдану — охороняли і проводили екскурсії. У 2019 році АРМА почало шукати кандидатів на управителя маєтком. Зокрема, обрали компанію "Скомпані". Компанія викликала певні питання: її створили всього лиш у 2015 році, а формальним власником був політолог, пов'язаний з політиком Євгеном Мураєвим (зараз підозрюється у держзраді). Тому угоду скасували і до цих мір місцевістю займались активісти — про це свідчить інформація на сайті та соцмережах "Національного парку "Межигір'я".

Нагадуємо, напередодні, 17 серпня, ВАКС прийняв рішення щодо народного депутата, який не вказав у електронній декларації віллу в Іспанії. Як з'ясували, йому спершу присудили штраф, а потім його скасували через спливання терміну давності.

Тим часом 10 серпня конфіскували майно, яке належало російському олігарху: ідеться про завод, який випускав запчастини для двигунів і належав росіянину Сергію Калашнику.