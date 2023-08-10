В Україні забрали завод у російського політика: що відомо

Підприємство, яке займається виробництвом і постачанням гільз і циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння, тепер перейде у власність України.

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Вищий антикорупційний суд 10 серпня 2023 року в межах закону про санкції стягнув у дохід держави 100% частки статутного капіталу підприємства, яке займається виробництвом машинобудівної продукції подвійного призначення. Сам завод належить російському політику, повідомляє пресслужба суду.

У повідомленні не називається ім'я підсанкційної особи, але на 10 серпня, як зазначено в розкладі, суд мав розглянути позов до російського громадянина Сергія Калашника.

Предметом стягнення в дохід держави, згідно з позовом, є 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" Фото: Пресслужба ВАКС

Предметом стягнення в дохід держави, згідно з позовом, є 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Підприємство займається виробництвом і постачанням гільз і циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння.

Підприємство здатне виробляти понад 1,5 тисячі найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден і тепловозів. На заводі є чавунно-ливарне виробництво, два механообробні цехи та допоміжні цехи.

На сайті заводу сказано, що він здатний виготовляти понад 1500 найменувань гільз для будь-якої автомобільної техніки, суден і тепловозів.

Рішення Вищого антикорупційного суду ще можна оскаржити в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів із дня його проголошення.

Хто такий Сергій Калашник?

У російського політика відібрали завод в Україні Фото: Вместе РФ

Він є членом Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії. Перебуває під санкціями більшості країн Європи, а РНБО України наклала на нього санкції у вересні 2022 року.

Нагадаємо, у липні 2023 року Вищий антикорупційний суд вирішив стягнути активи в Києві в дизайнера та російського пропагандиста Артемія Лебедєва. Так, суд стягнув на користь держави дві квартири в центрі столиці: одну площею 138 квадратних метрів на Ярославовому Валу та іншу площею 193 квадратних метрів на вулиці Саксаганського.

А у вересні 2022 року в Україні вперше з початку повномасштабної війни конфіскували активи бізнесмена з Росії Володимира Євтушенкова, який є засновником холдингу АФК "Система".