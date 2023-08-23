Україна й Молдова будуть розвивати спільний контроль на держкордоні, — Шмигаль

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан подякував Україні за захист від РФ і зазначив, що вже всім очевидно, що Путін хоче відновити Радянський Союз.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан прибув в Україну з візитом і зустрівся з главою уряду Денисом Шмигалем. Вони обговорили питання співпраці та плани подальшої євроінтеграції двох країн. Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram.

Глава українського уряду подякував своєму колезі за підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної війни, за санкційну підтримку, за гуманітарну допомогу і за прийом українських біженців.

Речан, зі свого боку, висловив вдячність Україні та її жителям за мир і безпеку, які є в Молдові.

"Думаю, що я можу говорити не тільки від імені Молдови, а й багатьох інших європейських країн. Тому що Росія і Путін хочуть відновити Радянський Союз, і це дедалі зрозуміліше всім навколо, навіть незважаючи на те, що багато хто не вірить", — підкреслив прем'єр-міністр Молдови.

Сторони домовилися про розвиток контролю на спільному кордоні, обговорили прогрес у розвитку логістики в умовах блокування Росією "зернового коридору" в Чорному морі та узгодили співпрацю країн щодо подальшої європейської інтеграції.

"Швидке рішення щодо будівництва мосту через Дністер, розбудова пунктів пропуску, залізничного сполучення — все це дуже важливо і вирішальне для нас", — заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 18 серпня президентка Молдови Майя Санду в інтерв'ю RFI заявила, що її країна має намір допомогти Україні з транзитом зерна, після виходу Російської Федерації зі спеціальної угоди.

Раніше, 21 липня, видання Point.md. оприлюднило заяву Санду про те, що уряд Молдови не збирається підтримувати Російську Федерацію для того, щоб отримати дешевий газ для населення.