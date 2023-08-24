Територіальні претензії України: як вдавалося зберегти свою цілісність

Перші заяви про територіальні претензії Росії до України почалися ще влітку 1991 року — прессекретар президента Російської Федерації Павел Вощанов під час виступу по телебаченню заявив, що кордони з усіма республіками можуть бути переглянуті.

Україна могла втратити свої території значно раніше, ніж у 2014 році. І тотальна більшість випадків були пов'язані з агресивними діями Росії. Про те коли та за яких умов лунали територіальні претензії, йдеться у матеріалі Фокусу "Територіальні претензії. П'ять історій, коли Україна могла втратити суверенітет та цілісність", який буде опубліковано вже найближчим часом.

У цьому матеріалі Фокус зібрав п’ять подій з історії, під час яких Україна вважала, що могла втратити свої території, або втратила ті, які були встановлені під час проголошення незалежності.

Перші заяви про територіальні претензії Росії до України почалися ще влітку 1991 року. 26 серпня, тобто за два дні після проголошення незалежності, прессекретар президента Російської Федерації Павел Вощанов під час виступу по телебаченню заявив, що кордони з усіма республіками можуть бути переглянуті – Росія як правонаступниця може висунути територіальні претензії до тих, хто відділився. Тоді ж один із лідерів демократичного руху в СРСР, а пізніше палкий прихильник Путіна та російського імперіалізму Гавриїл Попов сказав, що територіями Росії треба вважати Крим, Донбас, Харківщину, Одещину і Придністров’я.

Після цього була реальна спроба захоплення Криму в 1994 році, коли президентом півострова став проросійський політик Юрій Мєшков, який намагався домовитися з Москвою. Після — острова Тузла у 2003 році: РФ збиралась висадити український десант.

Також ми згадуємо про суперечку з Румунією за статус острова Зміїний в Чорному морі. За рішенням Міжнародного суду ООН він де-юре був визнаний судом островом, але таким маленьким, що його не можна вважати береговою лінією України, аби делімітувати виключні економічні зони. Експерти, які говорили про поразку України, зазначали: Україна втратила більше десятка тисяч квадратних кілометрів своєї території. Ті, хто назвав рішення компромісним, зауважували: спірні кілометри українськими важко було назвати на законних підставах.

Нагадаємо, Фокус вже писав, як повернути території України в кордонах 1991 року. Зокрема, для цього потрібно буде вирішити не одну проблему (виведення російських військ із території України), а потрібно буде розділити її на три етапи.