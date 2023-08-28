Перехід на F-16 може відбутися не раніше 2025-2026 років, — експерти

Лише підготовки українських льотчиків замало для переходу України на американські винищувачі F-16.

В Україні немає достатньої кількості підготовлених пілотів для американських винищувачів F-16, а питання інженерно-технічного обслуговування взагалі не вирішено. Про це розповіли опитані Фокусом експерти.

Військовий експерт Олег Старіков зауважує, що крім підготовки льотчиків, є ще ціла низка завдань, про які чомусь намагаються не говорити – це підготовка обслуговчого персоналу та аеродромної інфраструктури. Потрібно навчати не лише льотчиків, а й інженерно-технічний персонал, що буде обслуговувати ці літаки. Для розуміння, строк підготовки пілотів – чотири роки, інженерів – пʼять, а техніків – три. Навіть якщо в чомусь можна упустити, то необхідно перекласти на українську мову безліч інструкцій та документації.

Сюди потрібно додати аеродромне забезпечення, для F-16 потрібно ідеальний стан взлітно-посадкових смуг та їхню чистоту. Для останнього використовують спеціальну техніку. Залишається відкритим питання паливозаправників, адже наші не підходять не лише за своїми інтерфейсами. Варто згадати про звʼязківців та зброярів, що будуть лаштувати ракети та авіабомби. Весь цей комплекс потрібно впроваджувати в систему бойового управління, а вже потім в таку ж систему ЗСУ.

За оцінкою військового експерта Михайла Жирохова, підготовка достатньої кількості льотчиків може закінчити не раніше 2025-2026 року, саме тоді F-16 можна буде назвати зброєю перемоги.

"У нас просто немає достатньої кількості пілотів. Базова підготовка суттєво відрізняється від радянських літаків. Хіба що, хтось з ветеранів американських ВПС раптом не згадає про своє давнє українське коріння", — зазначає Фокусу Жирохов.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Крила перемоги. Чи стануть F-16 тією зброєю, що переламає хід війни в Україні".