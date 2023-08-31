За пияцтво на роботі: Зеленський звільнив голову РВА Івано-Франківської області

В указі президента йдеться, що Олександр Ярощук пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. Пункт передбачає звільнення за явку на робоче місце в стані сп'яніння.

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову райдержадміністрації Івано-Франківської області Олександра Ярощука. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави 31 серпня.

Повідомляється, що Ярощука було звільнено згідно з пунктом 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

"Звільнити ЯРОЩУКА Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з пунктом 7 частини першої 40 Кодексу законів про працю України", — йдеться в указі Зеленського.

Зеленський звільнив Ярощука Фото: Скриншот

Зазначимо, що згідно з пунктом 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, трудовий договір до закінчення строку його чинності може бути розірвано роботодавцем у випадках появи на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння.

стаття 40 Кодексу законів про працю України Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 29 серпня Зеленський звільнив голову СБУ в Закарпатській області. За словами журналістів, раніше Євген Вікторович Борзілов очолював управління СБУ в Полтавській області.

Також повідомлялося, що екс-глава СБУ Баканов відкрив ФОП і став ріелтором. За даними журналістів, колишній керівник спецслужби також має право займатися науковою і технічною діяльністю, спеціалізуватися на комерційному консалтингу, рекламі, дослідженнях громадської думки тощо.