Відновлення справедливості: у МЗС відреагували на скасування Нобелівським фондом запрошення для РФ

У профільному міністерстві вважають, що аналогічне рішення світова спільнота має ухвалити й щодо російських і білоруських послів в Осло.

У МЗС України відреагували на скасування оргкомітетом Нобелівської премії запрошень послам Росії та Білорусі, назвавши це перемогою гуманізму. Про це написав речник профільного міністерства Олег Ніколенко на своїй офіційній сторінці в Facebook у суботу, 2 вересня.

"Перемога гуманізму. Фонд Нобеля скасував своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Дякую всім, хто вимагав відновлення справедливості", — написав Ніколенко.

Він додав, що аналогічне рішення має бути ухвалено і щодо російських і білоруських послів в Осло.

Що цьому передувало

Нобелівський фонд відкликав нещодавнє запрошення послам із Російської Федерації, Білорусі та Ірану на церемонію вручення премій у Стокгольмі.

Раніше рішення Нобелівського фонду запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії, відповідно до колишньої практики, викликало бурхливу реакцію. Йшлося про шведських політиків, включно з прем'єр-міністром країни, які хотіли бойкотувати церемонію вручення, дізнавшись про можливу присутність на церемонії дипломатів із цих країн. У зв'язку з цим було ухвалено нове рішення і відкликати запрошення.

"Правління Нобелівського фонду вирішило повторити торішній виняток зі звичайної практики — не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. Як і раніше, всі посли будуть запрошені на церемонію в Осло", — ідеться в пресрелізі.

Нагадаємо, 1 вересня в Нобелівському комітеті вирішили відмовитися від практики попереднього року і запросити на свій традиційний бенкет з нагоди вручення премій дипломатів усіх країн, які мають акредитацію у Швеції, включно з Росією та Білоруссю.

Через деякий час МЗС України відреагувало на це рішення. Речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко заявив, що доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі — сізіфова праця, оскільки ці зусилля не приведуть до результату.