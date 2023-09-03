"Це чутки": Резніков розповів, хто має ухвалити рішення про його відставку

За словами міністра оборони, до його приходу традиційно вважалося, що посаду має обіймати військовий. Однак потім правило змінилося.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про його відставку ухвалюватиме президент Володимир Зеленський. Це він сказав в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання журналіста про його можливе призначення послом України у Великій Британії, Резніков заявив, що всі рішення щодо Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ ухвалює Зеленський.

Резніков зазначив, що до його приходу традиційно вважалося, що посаду міністра оборони має обіймати військовий. Однак потім правило змінилося. Тепер вважається нормальним, якщо цю посаду обіймає цивільна людина.

"Це було правило, традиція. Але в результаті це призводило до певних конфліктів між Міністерством оборони і Генеральним Штабом ЗСУ. І ця конфліктність досі залишалася", — заявив Резніков.

За словами міністра, після того, як він обійняв посаду, Міністерство оборони і Збройні сили почали знаходити більше взаєморозуміння.

"Ми знаходимо розуміння, знаходимо рішення, ми чуємо один одного. І це — головне, особливо зараз, під час відкритої фази війни", — сказав міністр.

Він також заявив, що ніколи не втручався в планування бойових дій Генштабом ЗСУ.

Нагадаємо, що голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів Фокусу про можливу рокіровку в міністерствах. За його словами, кадрова перестановка — буде найпростішим і найефективнішим рішенням зняти політичну напругу навколо глави Міноборони. У Резнікова є досвід, навички та вміння будувати зв'язки для своєї майбутньої посади, стверджує експерт.

Також 31 серпня стало відомо, хто може стати новим міністром оборони. Так, голову Фонду держмайна Рустема Умерова можуть призначити на цю посаду. Він був співголовою міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".