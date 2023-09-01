Нова посада Резнікова: експерт розповів про можливу рокіровку в міністерствах

За словами політолога Володимира Фесенка, кадрова перестановка буде найпростішим і найефективнішим рішенням зняти політичну напругу навколо голови Міноборони. Резніков має досвід, навички та вміння будувати зв'язки для своєї майбутньої посади, стверджує експерт.

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Потенційна відставка Олексія Резнікова з посади голови Міноборони України може бути пов'язана не з корупційними скандалами, а з вирішенням іншого кадрового питання державного значення. Про це у коментарі Фокусу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, міністра оборони міняють не через скандали, це вже імпульс, що пішов по ходу іншого процесу. Враховуючи, що Резнікова необхідно було вивести з під конфлікту, то найпростішим і ефективним рішення зняття політичної напруги є саме кадрове рішення.

"Ідея з заміною Резнікова виникла ще в липні, коли почали шукати хто б міг замінити Вадима Пристайка. Резніков є оптимальною кандидатурою, він дуже фахово проявив себе під час зустрічей зі своїми колегами, роботою на майданчику Рамштайн. Він вміє гарно побудувати стосунки і звʼязки, такий собі вроджений дипломат, максимально відкритий і позитивний", — розповів Фокусу Фесенко.

Про те, що Рєзніков може піти у відставку говорять з зими 2023 року. Звільнення з посади могло відбутися й раніше через низку корупційних скандалів у відомстві, за які міністр міг понести особисту політичну відповідальність.

Проте Резніков залишився на посаді після низки публічних і прихованих консультацій. Представники монобільшості у парламенті заявили журналістам, що рішення про можливу відставку Резнікова переглянуто через "ризики для системи в цілому перед "Рамштайном" і враховуючи можливий наступ". Неофіційно відставка не відбулася, оскільки кандидата на пост міністра не вдалося підібрати.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Звʼязки і репутація. Чому Рустема Умєрова називають найкращим кандидатом в міністри оборони України".