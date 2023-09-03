Зеленський схвалив відставку міністра оборони Резнікова (відео)

За словами президента, на заміну чинному міністру прийде Рустем Умеров. Міноборони потребує нових підходів і форматів взаємодії як з військовими, так і з цивільними загалом.

Президент України Володимир Зеленський схвалив відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Про це глава держави повідомив 3 серпня у вечірньому зверненні до українців.

За його словами, вже наступного тижня Верховній Раді буде запропоновано ухвалити кадрове рішення.

"Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці понад 550 днів повномасштабної війни", — сказав президент.

Зеленський заявив, що вважає, що Міністерство оборони потребує нових підходів і форматів взаємодії як із військовими, так і з громадянами України загалом. На заміну Резнікову прийде Рустем Умеров.

"Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень", — сказав глава держави.

Зеленський сказав, що очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, чому Рустема Умерова називають найкращим кандидатом у міністри оборони України. Умеров — колишній народний депутат від фракції "Голос", секретар парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, співголова міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".

Також політолог Володимир Фесенко розповів, чому главу ГУР Кирила Буданова хотіли призначити міністром оборони України. У Міністерстві оборони необхідно навести жорсткий порядок і посилити дисципліну. Потрібні люди, які провели б належний аудит, адміністративний і фінансовий.