"З нетерпінням чекаю на меми": Шольц показав, який вигляд має після падіння під час пробіжки (фото)

За словами журналістів, глава уряду ФРН забив обличчя під час пробіжки 2 вересня. На опублікованому в мережі знімку німецький політик позує з пов'язкою на правому оці.

Ще другого вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц упав під час пробіжки. І ось 4 вересня на своїй сторінці в Instagram він поділився першим фото після події.

На знімку німецький політик позує з пов'язкою на правому оці. Також на його обличчі можна помітити садна і подряпини.

"Я з нетерпінням чекаю на меми. Дякую за гарні побажання", — зазначив Шольц.

Канцлер зазначив, що на знімку все виглядає гірше, ніж у реальності.

Падіння Шольца: що відомо

Зазначимо, як повідомляв Frankfurter Rundschau, Шольц забив обличчя під час пробіжки 2 вересня.

"У суботу з канцлером стався нещасний випадок на заняттях спортом, справи у нього йдуть не дуже добре", — сказав тоді представник Бундестагу Міхаель Рот.

Повідомляється, що політик запросив Шольца у своє рідне місто Герінген. Німецький канцлер хотів віддати данину поваги 25-річчю діяльності Рота як члена Бундестагу. Була запланована конференція, в рамках якої глава уряду Німеччини мав відповідати на запитання гостей. Однак через падіння Шольца захід довелося перенести.

Також нагадаємо, що 21 серпня Шольц заявив, що Захід не планує змінювати режим Путіна. Канцлер ФРН зазначив, що важливо не втягнути Німеччину у війну в Україні, тому Берлін не планує відправляти своїх військовослужбовців у зону бойових дій.

Крім того, 18 серпня ЗМІ повідомили, що Німеччина прибрала зобов'язання досягти 2% витрат на оборону у 2024 році. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Олаф Шольц обіцяв, що країна виділятиме на оборону навіть понад 2% від ВВП, як того вимагає НАТО.