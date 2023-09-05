Рада звільнила Рустема Умерова з посади голови Фонду держмайна, — Железняк
За словами журналістів, уже завтра, 6 вересня, Умерова призначать новим міністром оборони України.
Верховна Рада України звільнила голову Фонду держмайна Рустема Умерова. За таке рішення проголосували 302 народні депутати. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у себе в Telegram.
За його словами, обранці проголосували за фракціями так:
- СН — 208;
- ЄС — 0;
- "Батьківщина" — 11;
- "Платформа за життя і мир" — 20;
- "За майбутнє" — 10;
- "Голос" — 18;
- "Довіра" — 14;
- "Відновлення України" — 8;
- Позафракційні — 13.
"Чекаємо сьогодні внесення пропозиції від Президента призначити його Міністром оборони України, а завтра голосування", — зазначив він.
За словами журналістів "РБК-Україна", що вже завтра, 6 вересня, Умерова призначать новим міністром оборони України.
Нагадаємо, що 4 вересня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав заяву чиновника Рустема Умерова про звільнення з посади голови Фонду державного майна України.
"Комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умерова з посади Голови Фонду держмайна", — сказав Ярослав Железняк.
Зазначимо, що у своїй заяві про звільнення Умеров не згадав причину, через яку хоче залишити посаду.
Водночас профільний комітет ВР підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Так, 16 депутатів висловилися за відставку, двоє — утрималися.