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Рада звільнила Рустема Умерова з посади голови Фонду держмайна, — Железняк

Артем Кальниченко
Фото: "Голос України" | Рустем Умеров

За словами журналістів, уже завтра, 6 вересня, Умерова призначать новим міністром оборони України.

Верховна Рада України звільнила голову Фонду держмайна Рустема Умерова. За таке рішення проголосували 302 народні депутати. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у себе в Telegram.

За його словами, обранці проголосували за фракціями так:

  • СН — 208;
  • ЄС — 0;
  • "Батьківщина" — 11;
  • "Платформа за життя і мир" — 20;
  • "За майбутнє" — 10;
  • "Голос" — 18;
  • "Довіра" — 14;
  • "Відновлення України" — 8;
  • Позафракційні — 13.

"Чекаємо сьогодні внесення пропозиції від Президента призначити його Міністром оборони України, а завтра голосування", — зазначив він.

За словами журналістів "РБК-Україна", що вже завтра, 6 вересня, Умерова призначать новим міністром оборони України.

Нагадаємо, що 4 вересня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав заяву чиновника Рустема Умерова про звільнення з посади голови Фонду державного майна України.

"Комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умерова з посади Голови Фонду держмайна", — сказав Ярослав Железняк.

Зазначимо, що у своїй заяві про звільнення Умеров не згадав причину, через яку хоче залишити посаду.

Водночас профільний комітет ВР підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Так, 16 депутатів висловилися за відставку, двоє — утрималися.