Кабмін готує список: чиновники зможуть відкрити декларації добровільно завчасно, — нардеп

Ярослав Юрчишин заявив, що доступ до реєстру декларацій поки що буде закритий. Його відкриють тільки через рік. Голосування за негайне розкриття декларацій провалилося.

Українські чиновники зможуть звернутися до НАЗК, щоб відкрити свої декларації раніше, ніж через рік, як то передбачає закон. Крім того, урядом будуть сформовані списки держслужбовців, яким рекомендують відкрити декларації. Про це заявив 5 вересня перший заступник голови Антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин у себе в Facebook.

Він заявив, що Рада ухвалила законопроєкт, яким поновлюється декларування для чиновників. Так, до 31 січня 2024 року вони мають подати декларації, не подані за попередні роки. Електронні декларації відкриють тільки через рік. Поправку про негайне розкриття декларацій підтримали лише 199 народних депутатів.

За його словами, доступ до реєстру декларацій наразі буде закрито на один рік із дня набрання чинності цим Законом або до дня припинення воєнного стану.

"Водночас суб'єкт декларування може звернутися до НАЗК, щоб доступ до його декларації було відкрито. Також Кабмін розробить список, кому рекомендовано відкрити декларацію", — зазначив Юрчишин.

Він також заявив, що військові декларуватимуться тільки після закінчення війни. Вони мають подати декларації не пізніше 90 днів після скасування воєнного стану або звільнення зі служби. Однак це правило не поширюється на тих, хто служить у тилу.

"Також не пізніше 90 днів після воєнного стану або припинення відповідних обставин, мають право подати звіти чиновники, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, полонені й поранені", — зазначив Юрчишин.

Крім того, депутат заявив, що держслужбовці мають вносити в декларацію тільки ті об'єкти, які були у володінні або користуванні чиновника (або члена його сім'ї) станом на останній день звітного періоду (і щонайменше 30 днів до цього) або принаймні протягом половини часу звітного періоду.

Нагадаємо, що 5 вересня в Україні відновили е-декларування. Електронне декларування в Україні таки відновили, але широка громадськість все одно не зможе перевірити всю інформацію, що стосується чиновників. Загалом за відновлення е-декларацій проголосували 329 депутатів.