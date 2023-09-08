Rolls-Royce і Maybach замість декларацій: нардепи оновили автопарк за час війни, — ЗМІ (відео)

Українські політики з'являються в дороговартісних авто, які оформлені у власність родичів або сторонніх компаній. Орієнтовна вартість нових надбань коливається в діапазоні від 37 до 700 тис. дол.

Група народних депутатів з груп та фракцій "За майбутнє", "Батьківщина", "Довіра", "Слуга народу" протягом півтора року війни почали приїздити у Верховну Раду на нових дороговартісних автомобілях. Ці ж народні депутати відмовились підтримати відкриття електронних декларацій: відповідну правку до законопроєкту "провалили" 6 вересня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію: заявив, що порадиться і вирішить, чи ветувати те, що наприймали нардепи. Тим часом розслідувачі Bihus.info детально розповіли, що і коли придбали та як оформили.

Розслідувачі дослідили поповнення автопарку десяти народних обранців. В усіх випадках нардепи роз'їжджали на автомобілях, придбаних протягом 2022-2023 рр.

Ігор Молоток з "Партія "За майбутнє" їздить на Toyota Land Cruiser 300 2022 р.в. Авто зареєстроване на ТОВ "Вант" ЛТД — до компанії причетний Молоток та його помічник, стверджують автори. Орієнтовна вартість — 96 тис. дол.

Ігор Молоток з "Партія "За майбутнє" Фото: BIHUS info

Олександр Герега з групи "За майбутнє" придбав п'ять авто для власної компанії ТОВ "Епіцентр К". Зареєстровані авто протягом 2022 та 2023 рр. В переліку — Mercedes-Benz G63 AMG 2022 р.в. (220 тис. дол.), Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 р.в. (187 тис. дол.), Mercedes-Maybach S 680 2022 р.в. (260 тис. дол.), Mercedes-Benz V 300d 2022 р.в. (120 тис. дол.), Mercedes-Benz EQS 580 2023 р.в. (128 тис. дол.). Були й інші авто, пишуть розслідувачі. Сумарна вартість надбань — 925 596 дол.

Mercedes-Maybach S 680 2022 р.в. - ілюстративне фото Фото: З відкритих джерел

Геннадій Вацак з групи "Довіра" має Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го р.в. Машина зареєстрована на ТОВ "Вацак", яким володіє нардеп. Орієнтовна вартість — 700 тис. дол.

Геннадій Вацак з групи "Довіра" Фото: BIHUS info

Василь Петьовка з групи "Довіра" з'явився на роботу на авто Volkswagen Touareg 2022 р.в. Авто зареєстроване на дружину. Орієнтована вартість — 76 тис. дол. Також дружина володіє ще чотирма автомобілями, які купила 2022-23 рр.: Skoda Kodiaq за ціною від $38 тис., Mercedes-Benz V 300d (від $120 тис.), Mercedes-Benz G63 AMG (від $221 тис.), BMW X5 (від $75 тис.).

Василь Петьовка з групи "Довіра" Фото: BIHUS info

Андрій Кіт з групи "Довіра" катається на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го р.в. Автомобіль оформлений на ПП "Агрофірма "Лугове", яким володіє його батько. Орієнтовна вартість 86 тис. дол.

Андрій Кіт з групи "Довіра" Фото: BIHUS info

Лариса Білозір з групи "Довіра" приїздить у Верховну Раду на Tesla Model Y (версія Long Range Dual Motor). Авто зареєстроване на її брата. Орієнтовна вартість — 63 тис. дол.

Лариса Білозір з групи "Довіра" Фото: BIHUS info

Руслан Горбенко з "Слуг народу" має Mercedes-Benz GLS 400d 2020 р.в. Орієнтовна вартість — 90 тис. дол. Куплене братом, зареєстроване на матір, яка, крім того, володіє ще Range Rover Sport за 118 тис. дол.

Руслан Горбенко з "Слуг народу" Фото: BIHUS info

Орест Саламаха з "Слуг народу" придбав на аукціоні в США авто Mercedes-Benz EQS 450+. Спершу авто придбали за 55 тис. дол., потім продали за 99 тис. дол. Ним володіла мати нардепа.

Орест Саламаха з "Слуг народу" Фото: BIHUS info

Олексій Кучеренко з "Батьківщини" їздить на Volkswagen id.4 2021-го р.в. Вартість — 37 тис. дол. Сім'я володіє вже третім електрокаром.

Олексій Кучеренко з "Батьківщини" Фото: BIHUS info

Суто Мамоян з "Платформа за життя та мир", колишній нардеп від ОПЗЖ, помічений в салоні Mercedes-Benz S500 та BMW i7 у версії xDrive60. Обидва авто зареєстровані на двоюрідного брата. Орієнтовна вартість BMW i7 у версії xDrive60 — 129 тис. дол.

Суто Мамоян з "Платформа за життя та мир" Фото: BIHUS info

Війна РФ проти України: деталі

Народні депутати не підтримали пропозицію відкрити свої електронні декларації для українських громадян — відповідні результати голосування стали відомі 5 вересня.

Тим часом рух "Чесно" опублікував поіменний список тих народних обранців, які не дали свої голоси. У списку є політики, яких помітили на поїздках на дороговартісних авто, придбаних у 2022-2023 рр.

Народні депутати, які не підтримали відкриття е-декларацій Фото: Рух ЧЕСНО

Нагадуємо, народні депутати внесли законопроєкт, яким пропонують скасувати існування місцевих рад в Україні. Ініціативу висунули нардепи Валерій Гнатенко та Олександр Юрченко: експерти вважають, що це шлях до узурпації влади. Тим часом новий міністр оборони Рустем Умєров зробив перші заяви на посту: заявив, що корупціонери — це терористи.