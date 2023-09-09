Будуть внесені правки: Зеленський накладе вето на законопроєкт про Е-декларації, — нардеп

За інформацією Ярослава Железняка, глава держави не збирається підписувати документ у тому вигляді, який прийде до нього на стіл із Верховної Ради. Європа і громадськість також висловили свій протест.

Президент України Володимир Зеленський може накласти вето на законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування. Депутати повинні будуть доопрацювати документ. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі 9 вересня.

"Коротко — буде вето", — ідеться в повідомленні.

За словами депутата, якщо описувати долю законопроєкту детальніше, то в найближчі кілька днів його долю буде вирішено.

Ще 8 вересня у Верховній Раді його повністю підготували до підпису і спікер повинен буде завізувати його. Далі цей документ потрапляє до Офісу президента для підпису Володимиром Зеленським, однак, найімовірніше, він накладе вето.

Ярослав Железняк зазначив, що багато джерел підтверджують той факт, що глава держави не стане підписувати законопроєкт у тому вигляді, який подали депутати, і запропонує свої поправки, щоб декларації були відкриті відразу.

"Ну і депутатів публічно насварить звісно. Потім парламент десь у 20-х числах вересня підтримає пропозиції до закону і виправить текст щодо декларацій. Happy end", — заявив народний депутат.

Закон про Е-декларації: реакція Європи

Депутати Європарламенту опублікували публічне звернення до президента України Володимира Зеленського, щоб він ветував законопроєкт у тому вигляді, який запропонували депутати. Вони вважають неприпустимим відтермінування на рік у відкритті доступу громадськості до декларацій. Заяву опублікував депутат Європарламенту Міхаель Галер на своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.).

"Ми закликаємо президента Володимира Зеленського повернути законопроєкт №9534 до парламенту з вимогою відкрити реєстр і ветувати проєкт закону №9587-д у повному обсязі", — ідеться в повідомленні.

Володимир Зеленський у найближчі кілька днів може накласти вето на закон про декларації Фото: Twitter

Закон про Е-декларації: реакція громадськості

На сайті Офісу президента України було зареєстровано петицію із закликом накласти вето на закон про декларації. Усього за 3 години було зібрано необхідні 25 тисяч підписів, що стало рекордом за час існування сервісу, зазначив голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

Через високий наплив користувачів сайт періодично ламався на короткий термін, але це не завадило українцям зібрати підписи. На момент публікації матеріалу петицію підтримало понад 83 тисячі українців.

Володимир Зеленський у найближчі кілька днів може накласти вето на закон про декларації Фото: Скриншот

Нагадаємо, 8 вересня експерт пояснив причини невідкриття декларацій чиновників. Політолог Олексій Кошель вважає, що це може спричинити складні наслідки для чиновників, які під час війни продовжили купувати дорогі автомобілі та нерухомість.