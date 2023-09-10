Після інциденту з БПЛА: Румунія викликала повіреного РФ через уламки дронів

Секретар зі стратегічних питань Румунії Юліан Фото висловив невдоволення щодо порушення повітряного простору Румунії та виявлення подібних "сюрпризів" на своїй території, поблизу кордону з Україною.

Після виявлення уламків дронів на своїй території Румунія терміново запросила тимчасового повіреного у справах Росії на зустріч для проведення бесіди. Про це пише Reuters.

Через нещодавні події між країнами, загострення відносин, виник дипломатичний скандал.

"Повіреного у справах посольства Російської Федерації в Бухаресті терміново викликали в суботу до Міністерства закордонних справ на рівні державного секретаря", — ідеться в заяві МЗС.

На зустрічі державний секретар зі стратегічних питань Румунії, Юліан Фото, висловив своє невдоволення Бухаресту у зв'язку з порушенням повітряного простору Румунії та виявленням подібних "сюрпризів" на своїй території, особливо поблизу кордону з Україною.

"Йдеться про "фрагменти безпілотників, схожих на ті, які використовують російські війська в агресії проти України", — йдеться в повідомленні.

На території Румунії впали російські БПЛА: що відомо

4 вересня очільник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко оголосив, що під час нічної масованої атаки з боку Збройних Сил Російської Федерації стався вибух кількох російських безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу Shahed 136 на території Румунії, неподалік від Ізмаїльського порту.

Того ж дня в Міноборони Румунії повідомили, що російські безпілотники не становили прямої загрози країні. Крім цього, відомство заявило, що країна вжила "додаткових заходів для посилення пильності" у своєму національному просторі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив наявність фотодоказів, які свідчать про падіння російських ударних безпілотних літальних апаратів на території Румунії. За його словами, "немає сенсу заперечувати факт того, що щось упало там".

Президент Румунії 6 вересня заявив, що, якщо підтвердиться виявлення частин безпілотника РФ на території Румунії, це буде "серйозним порушенням".

Крім того, мер комуни Чаталкіой Тудор Чернега в Румунії попросив підтримати мешканців села Плауру, розташованого за 300 метрів від порту Ізмаїл, який систематично атакують "шахедами" ЗС РФ. Він обговорив із міністром оборони можливість, щоб людей переселили, і вони отримували харчування та житло.