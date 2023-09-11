Заперечував існування України: екснардепа від БЮТ підозрюють у держзраді, — СБУ (фото)

Сергій Поліщук висловлював підтримку агресивній політиці Кремля, публічно заперечував факт існування української державності та поширював ворожі наративи, підкреслюючи наявність ідеологічного протистояння між українцями.

Служба безпеки України представила докази державної зради, вчиненої колишнім народним депутатом України Сергієм Поліщуком. Фігурант, який переховується за кордоном, регулярно відвідував Москву і брав участь у передачах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої до початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією, наданою пресцентром СБУ, під час своїх виступів на телешоу "60 хвилин" Поліщук активно підтримував агресивну політику Кремля, відкрито заперечував існування української державності та поширював ворожі наративи, пов'язані з наявністю ідеологічного протистояння між українцями.

Згідно з інформацією спецслужб, він отримував значну винагороду від представників країни-агресора за виконані дії. Для приховування походження коштів, організатори цієї операції з Російської Федерації здійснювали перекази через фінансові установи третіх країн.

"За наявними даними, екснардеп координував свою підривну діяльність із представниками ФСБ, від яких отримував гроші за участь у російських телепроектах. На підставі зібраних доказів Поліщуку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності). 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі", — ідеться в повідомленні.

Екс-нардепа повідомили про підозру

Що відомо про Сергія Поліщука

Сергій Поліщук — український політик. народний депутат України від Блоку Юлії Тимошенко. Наразі він перебуває за кордоном і переховується від правосуддя.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що в Одесі СБУ затримала розвідника російського угруповання "Призрак", він був учасником терористичної організації "ЛНР". Підозрюваний брав участь у бойових діях у районі Бахмутської траси.

28 серпня СБУ затримала агентку ЗС РФ, яку дистанційно завербували спецслужби Російської Федерації після деокупації Херсона. Вона передавала ворогу геолокації ЗСУ.