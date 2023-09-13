Стаття 5 про колективну безпеку НАТО не активується автоматично, — експерт

Востаннє НАТО застосовували 5 статтю 2001 року, коли було здійснено терористичну атаку на США. Тепер же, коли на території Румунії відбуваються інциденти з російськими БПЛА, реакцію Альянсу можна назвати слабкою.

Колишній глава Місії України при НАТО Володимир Хандогій пояснив нюанси процедури застосування статті 5 Альянсу про колективну безпеку. Детальніше про це він розповів у коментарі Фокусу.

За його словами, після проведених консультацій має зібратися Атлантична Рада і визначити, що цей інцидент був навмисним актом збройної агресії проти країни-члена НАТО. Востаннє 5 статтю застосовували 2001 року після терористичної атаки на США 9 вересня.

"Країна, яка ініціює засідання Атлантичної Ради повинна мати докази, що цей акт був зроблений саме навмисно. На мою думку, реакція НАТО на інцидент у Румунії, занадто млява, вони могли на політичному рівні зробити набагато більше активності. Також незрозуміла позиція Румунії, як члена НАТО, вони могли ініціювати засідання Ради безпеки ООН. Зрозуміло, що Росія не дала б його провести, скориставшись своїм правом вето, але про це треба було говорити", — каже він Фокусу.

Принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав — членів Альянсу розглядається як напад на них усіх. Це зафіксовано у статті 5 Вашингтонського договору, більш відомого як Статут НАТО.

Згідно з документом, у разі введення в дію статті 5, держави — члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це обов'язок кожної окремої країни, і кожна країна вирішуватиме, яку саме допомогу вона вважає за доцільне надати в кожному конкретному випадку.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Атака дронів на Румунію: чи проводить Путін розвідку боєм перед війною з НАТО".