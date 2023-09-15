Винищувачі F-35 та військові бази в Фінляндії: навіщо США посилює присутність в Європі

У публічному просторі з'явилася інформація про переміщення до Великобританії понад півсотні американських винищувачів F-35 та плани будівництва військової бази США у Фінляндії. Фокус розбирався, чи сформувалася тенденція посилення США на континенті і чи означає це підготовку до війни.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе повідомив, що на території країни передбачено військову присутність США. Можливо, йтиметься про розміщення бази. Це відбудеться в межах угоди про оборонне співробітництво Defence cooperation agreement (DCA), а не в межах НАТО.

"Угода DCA передбачає, що військова присутність США на території Фінляндії хоча б обмежено, але буде наявною <….> Якщо хтось проникне на територію країни, ми відповімо негайно", – цитує місцеве видання Нійністе.

Переговори щодо нової угоди DCA розпочалися між Фінляндією та США у серпні 2022 року. За повідомленням уряду Фінляндії, DCA стане обов'язковою до виконання міжнародною угодою і забезпечить сучасну основу для співпраці між країнами. Зазначається, що угода ґрунтуватиметься на Угоді НАТО про статус збройних сил (НАТО SOFA). Так, DCA посилить безпеку Фінляндії і сприятиме виконанню зобов'язань Фінляндії як члена НАТО.

Приблизна карта розміщення військових баз на території Фінляндії та Росії Фото: Фокус

Угоди DCA вже діють між США та Норвегією, Естонією, Латвією і Литвою. В регіоні також ведуть переговори про їх укладення Швеція і Данія. Варто зазначити, що подібні документи діють не лише з країнами учасниками НАТО. Відомо про DCA угоди з Кенією, нещодавно було підписано нову угоду з Папуа-Новою Гвінеєю.

Сьогодні США вже використовують фінський аеропорт Рованіємі. Очікується, що для потреб буде передано авіабазу в Лапландії, де мають розміститися перші винищувачі F-35, на які переозброюється країна.

Щодо американських винищувачів F-35, то британське видання The Telegraph із посиланням на джерела, повідомило про перекидання двох ескадрилей на базу Лейкенхіт. Тобто, Велика Британія отримає 54 сучасних американських винищувачів, що здатні нести тактичне ядерне озброєння, виконувати розвідку та захист повітряного простору.

В Європі почали готуватися до війни на своїй території

Хоча про розміщення ядерних боєголовок офіційно нічого не повідомляється, британські оглядачі вже називають цей крок доказом того, що країни Заходу вже вступили у Холодну війну проти Росії.

"Це все означає посилення військової присутності США в Європі. Московський імперіалізм вже розвʼязав глобальний конфлікт у світі, всі готуються до можливого його воєнного продовження. Це можна вже ствердно констатувати. Тому у США і союзники по НАТО посилюються", — говорить Фокусу військовий аналітик Петро Черник.

Після закінчення Другої світової війни, США залишили свої військові бази в багатьох країнах Європи. Відомо, що вони є в Німеччині, Італії, Греції, Іспанії, Данії, Туреччині та Великій Британії. До речі, на базах в Німеччині та Туреччині розміщається тактичне ядерне озброєння.

Фінляндія після 1991 року систематично посилює обороноздатність та готує військові резерви Фото: Maakuntajoukot

Експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара зауважує, що Велика Британія переходить на F-35 з інших авіаційних платформ, тому ці поставки є вже давно відомими і узгодженими контрактами. F-35 мають можливість нести ядерні боєприпаси, це їхні технічні можливості. Але це ще не означає, що вони будуть це робити. Тому ЗМІ створили сенсацію на порожньому місці.

"Свого часу в цих винищувачах виявили китайські компоненти, тому було повністю переглянуто їх складову, чи немає в них загрози для національної безпеки. Власне, через ці компоненти, поставка винищувачів у ВПС США також затрималася. Та кількість F-35 про які говорять, точно сходитися з тими, які британці мали отримати для переозброєння власних ВПС. Цей процес заплановано завершити до 2025 року", — пояснює він Фокусу.

За його словами, поки зарано зазначати тенденції щодо посилення військової присутності США на європейському континенті. Будь-яка тенденція буде залежати від результатів виборів президента в 2024 році.

За яких умов НАТО поступиться у війні з РФ

В листопаді 2022 року президент США Джо Байден заявив про посилення східного флангу НАТО та присутність американських військових протягом тривалого часу. Раніше американський лідер ухвалив рішення про відправлення до Європи додаткового тритисячного контингенту. Приблизно 1 700 військових розміщаються в Польщі.

Ще у 2018 році американське видання The Washington Post попереджало, що США та Європа не готові до можливої війни з РФ. Такі висновки було зроблено на основі моделювання конфлікту, яке показало, що через логістичні помилки та бюрократію, НАТО б зазнало поразки.

Разом з тим, колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес запевняє, що американська армія постійно готується до гіпотетичної війни з РФ на європейському континенті.

В 2018 році на основі військової гри було зроблено висновки, що через логістичні помилки та бюрократію, НАТО б зазнало поразки у війні з РФ Фото: U.S. Army

"Армія й авіація, всі наші служби постійно тренуються, підтримують боєздатність. Щоб відправити сигнал Кремлю: ми готові. Це стримування. І, звісно, постійно працюючи з нашими союзниками на навчаннях, ми всі намагаємося збільшити наші можливості протиповітряної та протиракетної оборони, матеріально-технічне забезпечення", – розповідав Годжес в інтервʼю LIGA.net.

Він також зазначив, що в Європі знаходиться близько 100 тис. американських військових. До початку повномасштабного вторгнення в Україну ця цифра викликала впевненість, але з урахуванням мобілізаційного потенціалу РФ, навпаки – викликає занепокоєння.

Нова стара логістика НАТО та оновлення ППО

На думку військового експерта Івана Ступака, наразі не схоже, що США готуються до війни в Європі, але роблять, щоб все було для цього готово. Насамперед вирішується питання логістики, на які вказували навіть публічно. Крім того, йде підсилення протиповітряної та протиракетної оборони, баланс якої похитнувся через війну в Україні.

"Нові бази – це швидкість переміщення військової логістики. У випадку з Фінляндією, це закриття північного сектору, де разом з Норвегією, Швецією та країнами Балтії можна планувати спільні дії. Новітні F-35 у Великій Британії, крім того, що вони можуть нести ядерну зброю, це ще й можливість перехоплювати російські ракети, а значить посилювати протиповітряну оборону в регіоні", — пояснює Фокусу Ступак.

Експерти зазначають, що публічне збільшення військової присутності США в Європі, поки зарано називати підвищенням ставок у конфлікті з Росією. Вашингтон, як і НАТО, реально оцінюють ситуацію та поки що вдаються до тактики стримування, але не в підготовці до війни.

В листопаді 2022 року президент США Джо Байден повідомив про посилення східного флангу НАТО та присутність американських військових протягом тривалого часу Фото: Скриншот

"За великим рахунком, Фінляндії не потрібні ніякі американські військові бази, у них сильні збройні сили, які були готові воювати з РФ наодинці. Після 1991 року в Гельсінкі не мали жодних ілюзій щодо сусіда, тому посилювали обороноздатність, проводили модернізацію та оновлення озброєнь та військової техніки. Зараз, коли країна в НАТО, ця впевненість в захисті лише підсилилася. Крім того, для США той напрям не є важливим на сьогодні, але є перспективним. Йдеться про Арктику та Кольський півострів, де мало не найвища концентрація російського ядерного потенціалу", — зазначає Хара.

Опитані Фокусом експерти зауважують, що якби підготовка дійсно велася, то це відбувалось би непублічно, а не з купою заяв та пресрелізів. Подібне нагнітання ситуації наразі вигідне лише російському керівництву, пропаганда якого створює новий міф про плани НАТО захопити і знищити Росію.