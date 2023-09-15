Затримання Нестора Шуфрича: суд обрав нардепу запобіжний захід (відео)

Народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ підозрюють у державній зраді.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу. Про це пише медіапроєкт "Ґрати".

Повідомляють, що суд відправив нардепа під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.

Затримання Шуфрича: що відомо

У п'ятницю, 15 вересня, СБУ затримала народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що нардеп є "фігурантом у справі створеної співробітником ФСБ РФ і колишнім нардепом України Володимиром Сівковичем російської шпигунської мережі".

Нестор Шуфрич отримав підозру у справі про державну зраду. За даними СБУ, депутат тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого — координація російської агентури в Україні.

За даними журналістів, під час обшуку в Нестора Шуфрича знайшли документ від 2014 року, підписаний ним і Віктором Медведчуком, згідно з яким Донецька і Луганська області мають увійти до складу Росії як "краї з широкою автономією".

Сам Нестор Шуфрич стверджує, що влада "побачила держзраду" в депутатських запитах щодо обставин викрадення судді Чауса під час президентства Петра Порошенка.